Nintendo Switch kaufen: Konsole und Spiele stark reduziert

Fans der Nintendo Switch finden auch in der Cyber Week nach dem Black Friday grandiose Angebote. Die Konsole ist einzeln und in Bundles reduziert zu haben. Auch Spiele sind im Angebot. Hier unsere regelmäßig aktualisierte Übersicht.

OLED-Switch mit Mario Kart rabattiert

Bundle-Angebot mit einem „Pflichtspiel“: die Nintendo Switch OLED im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe ist das wohl beste Switch-Angebot in der Cyber Week. Saturn und MediaMarkt bieten es jeweils zum Preis von 329 Euro in zwei Ausführungen an:

Switch OLED Weiß + Mario Kart 8 Cartridge (bei MediaMarkt, bei Saturn)

(bei MediaMarkt, bei Saturn) Switch OLED Rot/Blau + Mario Kart 8 Digital/Downloadcode + 3 Monate Switch Online (bei MediaMarkt, bei Saturn)

Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe (Statt ca. 370 Euro) Bundle-Angebot: Konsole mit OLED-Display, Spiel (Download-Code) und 3 Monate Switch Online gratis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2023 16:30 Uhr

OLED-Switch ohne Spiel unter 300 Euro

Die OLED-Version der Nintendo Switch allein rutscht nicht oft unter die 300-Euro-Marke, aktuell gibt es sie aber mal wieder zum Preis von 299,90 Euro bei eBay. Der Händler sbdirect24 ist seriös, vor einigen Jahren hat der Autor dieser Zeilen dort auch seine Switch gekauft. Auf der eBay-Seite könnt ihr aus zwei Farbversionen (Rot/Blau und Weiß) wählen.

Nintendo Switch (OLED-Modell) Statt ca. 320 Euro. OLED-Version der Switch in Rot/Blau. Inklusive 2 Joy-Cons und Dockingstation zum Anschluss an TV. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2023 15:14 Uhr

Reguläre Nintendo Switch im Spiele-Bundle reduziert

Wenn es nicht das OLED-Modell sein muss, kann man noch mehr sparen. So gibt es aktuell die Switch v2 (mit LC-Display, 2019) im Bundle mit Switch Sports und Beingurt bei zahlreichen Händlern auf rund 290 Euro reduziert. Am günstigsten ist aktuell die Handelskette Coolblue mit einem Preis von 282 Euro (versandkostenfrei).

Bundle: Nintendo Switch (LCD) + Switch Sports Statt ca. 340 Euro. V2 der Konsole mit rot/blauen Joy-Cons, Spiel „Switch Sports“, 3 Monate Switch Online gratis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2023 14:48 Uhr

Wer sich lieber beim Tanzen verausgabt, kann auch ein Schnäppchen machen – das Switch-Bundle mit Just Dance 2024 kostet mit 294 Euro nur minimal mehr (bei Amazon ansehen).

Bundle: Nintendo Switch (LCD) + Just Dance 2024 Statt ca. 340 Euro. V2 der Konsole mit rot/blauen Joy-Cons, Spiel „Just Dance 2024“. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2023 16:08 Uhr

Nintendo Switch als Beigabe zum Handytarif

Tipp, falls ihr sowieso einen neuen Handyverträgen braucht: Bei manchen Neutarifen gibt es eine Nintendo Switch als Gratis-Zugabe, das kann sich durchaus lohnen. Wir geben bei den Angeboten monatliche Kosten und einmalige Kosten getrennt an. Letztere enthalten Gerätezuzahlung, Versand und etwaige Anschlussgebühren.

Switch-Zubehör reduziert

Hier tut sich dieses Jahr leider wenig. Vor allem gute Angebote für den Pro-Controller glänzen durch Abwesenheit. Ein Schnäppchen gibt es trotzdem: Wenn man bedenkt, dass die Joy-Cons allein praktisch immer über 60 Euro kosten, ist das Bundle mit dem Partyspiel Super Mario Party ein Klasse-Deal.

Super Mario Party + Joy-Con-Set Statt ca. 100 Euro. Switch-Partyspiel + 2er Joy-Con-Set in Pastell-Lila und Pastell-Blau Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2023 17:19 Uhr

Switch-Spiele im Angebot

Auch Switch-Spielefutter ist zum Black Friday im Angebot. Hier eine Auswahl der besten und beliebtesten Games für die Switch, die aktuell reduziert sind:

Angebote auch für Xbox und PS5

Ähnliche Übersicht mit Angeboten pflegen wir auch für die Konkurrenzkonsolen, einfach mal reinschauen: PS5-Angebote zur Cyber Week, Xbox Series X zur Cyber Week.

OLED-Switch: Besseres Display – und mehr

Die OLED-Variante der Switch hat ein deutlich besseres Display als die älteren Versionen mit LC-Display. Es ist größer, zeigt Farben intensiver und macht mit seinen fantastischen Schwarzwerten beim Spielen unterwegs deutlich mehr her als die reguläre Variante. Nintendo hat bei der OLED-Switch auch den internen Speicher von 32 auf 64 GB erhöht.

Zudem gibt es Verbesserungen beim Dock zum Anschluss an den Fernseher: Aktive Kühlung und ein Ethernet-Port für das Spielen am Fernseher machen das Gesamtangebot rund. Unterwegs-Spieler freuen sich außerdem über einen deutlich stabileren Kickstand, mit dem man die Konsole besser aufstellen kann. Unterm Strich ein rundes Konsolen-Paket, mit dem man sowohl zuhause als auch unterwegs gut spielen kann.

Wie gut ist Mario Kart 8 Deluxe?

Der Funracer ist nicht umsonst eines der meistverkauften Switch-Spiele. Mario Kart 8 Deluxe ist für Jung und Alt a Mordsgaudi, vor allem im Mehspieler-Modus eine absolute Granate. Soll heißen: MK8D ist einer der Pflichttitel für die Nintendo Switch, lohnt sich also wirklich im Spielebundle mitzunehmen. Übrigens ist der Umfang des Basisspiels mit 48 Strecken schon groß. Mit dem vor kurzem komplettierten Streckenpass (kostenpflichtig und separat erhältlich, bei Amazon ansehen) hat man sogar 96 Strecken.

