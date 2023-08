Im Aldi-Onlineshop gibt es einen praktischen Multikocher mit Funktionen wie Garen, Grillen, Backen und vielem mehr zum Knallerpreis im Angebot. Wir haben alle Details für euch.

Multikocher-Angebot bei Aldi: Spart ganze 36 %

Euch brennt regelmäßig euer Essen auf dem Herd an oder ihr möchtet euch einfach gesünder ernähren und alle Nährstoffe eures Gemüses beim Zubereiten erhalten? Dann wäre vielleicht ein Küchen-Gadget mit Timer und Dampfeinsatz genau das Richtige für euch. Im Aldi-Onlineshop ist ein Multikocher von der Firma Cook gerade für 94,99 Euro im Angebot (im Aldi-Onlineshop ansehen). Ihr spart also nicht nur 36 Prozent gegenüber dem UVP in Höhe von 149,99 Euro, sondern erhaltet auch eine dreijährige Herstellergarantie dazu.

Cook Multikocher 2-in-1 Statt 149,99 Euro UVP: Multikocher mit Dampfgar-Einsatz, Grillplatte & Kochtopf. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2023 11:22 Uhr

Das kann der Multikocher aus dem Aldi-Onlineshop

Der Multikocher von Cook verfügt über viele Grill- und Kochfunktionen, die für die Zubereitung verschiedener Menüs für bis zu sechs Personen geeignet ist. Das Praktische ist, dass ihr die Speisen nicht nur in der Küche, sondern auch direkt am Esstisch zubereiten und gleichzeitig warm halten könnt. Die Temperaturen können zwischen 30 und 220 Grad eingestellt werden und auch ein Timer ist mit von der Partie.

Mit dem Multikocher könnt ihr:

Druckgaren : Dabei werden Nahrungsmittel in einem verschlossenen Topf mit Dampf und hohem Druck in kürzester Zeit gegart.

: Dabei werden Nahrungsmittel in einem verschlossenen Topf mit Dampf und hohem Druck in kürzester Zeit gegart. Dämpfen : Besonders schonende Zubereitung, durch die Lebensmittel beim Garen weniger Nährstoffe verlieren.

: Besonders schonende Zubereitung, durch die Lebensmittel beim Garen weniger Nährstoffe verlieren. Slow Cooking : Eine Kochmethode, bei der Lebensmittel bei niedriger Temperatur über einen längeren Zeitraum von bis zu acht Stunden gegart werden.

: Eine Kochmethode, bei der Lebensmittel bei niedriger Temperatur über einen längeren Zeitraum von bis zu acht Stunden gegart werden. Grillen : Das Grillen von Steak und Gemüse ist kein Problem.

: Das Grillen von Steak und Gemüse ist kein Problem. Sautieren : Eine Kochtechnik, bei der Lebensmittel in einer Pfanne mit wenig Fett schnell angebraten.

: Eine Kochtechnik, bei der Lebensmittel in einer Pfanne mit wenig Fett schnell angebraten. Backen und Braten : Auch für die Zubereitung von Broten, Kuchen und anderen Desserts geeignet.

: Auch für die Zubereitung von Broten, Kuchen und anderen Desserts geeignet. Joghurtzubereitung: Auch zur Herstellung von Joghurt und Kefir geeignet.

Im Lieferumfang sind ein Topf, der bis zu 6,5 Liter fasst, ein Dampfgarer mit bis zu 3 Liter Fassungsvermögen, ein Schnellkochtopfdeckel, ein Dampfgareinsatz, eine Grillpfanne und eine Warmhalteplatte. Da alle Innenteile aus Druckguss gefertigt sind, sind sie besonders leicht zu reinigen.

Cook Multikocher 2-in-1 jetzt ab 94,99 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2023 11:22 Uhr

Angebot verpasst? Hier findet ihr passende Alternativen:

Cosori Multikocher Heißluftfritteuse ab 174,99 € Russell Hobbs Multikocher 21850-56 ab 99,99 € Krups Cook4Me+ Multikocher CZ7101 ab 189,17 € Tefal CY7548 Turbo Cuisine Multikocher ab 125,99 € Redmond RMC-M90RU ab 129,90 € Weitere Produktdetails Leistung 1.700 W 900 W 1.600 W 1.000 W 1.000 W Fassungsvermögen 6,4 l 5 l 6 l 5 l 5 l Funktionen Heißluftfritteuse

Backen

Grillen

Rösten

Aufwärmen

Warmhalten

Kochen Schongaren

Dampfgaren

Suppe

Eintopf

Fleisch & Fisch

Reis

Brot & Kuchen

Joghurt

Haferbrei

Warmhalten Garen unter Druck für schnelle Gerichte

schonendes Dampfgaren

Anbraten

Schmoren

Slow Cooking

Aufwärmen

Warmhalten Dampfgarer

Slow Cooking/Sous-vide

Anbraten

Schmoren

Backen

Reis kochen Backen

Kochen

Schmoren

Braten

Garen

Dämpfen Verfügbar bei Amazon 174,99 € Amazon 99,99 € Amazon 189,17 € Amazon 125,99 € Amazon 129,90 €

