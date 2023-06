Mit Hilfe von Sofia und ihrem grandiosen Labor schaltet ihr hilfreiche Laborerweiterungen frei, mit denen ihr euren Freizeitpark ausbauen und verbessern könnt.

Um einen erfolgreichen Freizeitpark zu führen, braucht es mehr als Parkattraktionen, die Spaß machen. Auch die Sauberkeit spielt eine große Rolle, ebenso wie Erweiterungen. In diesem Beitrag zeigen wir euch deshalb, wie ihr die Laborerweiterungen freischalten könnt.

Park Beyond: Laborerweiterungen freischalten

Damit ihr die Laborerweiterungen freischalten könnt, müsst ihr zuerst einmal einen funktionierenden Park haben. Für jede Parkstufe, die ihr aufsteigt, erhaltet ihr eine Erweiterung in Sofias Labor. Die Parkstufe könnt ihr durch zwei Faktoren erhöhen: Spaß und Sauberkeit. Die Parkstufe zu steigern ist nämlich schwierig und zeitintensiv. Ihr solltet euch daher gut überlegen, in was ihr später investieren wollt. Wir empfehlen euch auch in die Kampagnenziele zu schauen, denn dort könnt ihr sehen auf welche Erweiterung ihr den Fokus legen solltet:

In den Kampagnenzielen könnt ihr sehen, was ihr erreicht habt und was euch noch erwartet. (© screenshot giga.de)

Im vierten Meilenstein seht ihr, dass wir für das Erfüllen des Kampagnenziels mindestens sieben Attraktionen brauchen. Da wir in dieser Kampagne zu Beginn allerdings nur vier Fahrgeschäfte haben, müssen wir zwingend bei einer Laborerweiterung dafür sorgen, dass wir neue Attraktionen erhalten. Sollten wir nur in Achterbahn-Verbesserungen oder Restaurants investieren, müssen wir warten, bis wir eine neue Parkstufe erreichen.

Park Beyond: Laborerweiterungen im Überblick

In Sofias Labor könnt ihr die Laborerweiterungen für euren Park freischalten. (© screenshot giga.de)

Die Laborerweiterungen selbst sind nicht zwingend für euren Park notwendig, es sei denn, ihr spielt eine Kampagne oder möchtet euren Park zu einem riesigen Platz ausbauen. Ihr seht auf der linken Seite mehrere Kategorien, die euch zur Verfügung stehen. Jede Kategorie bietet euch unterschiedliche Fahrgeschäfte, Achterbahnverbesserungen, Shops und Deko-Objekte an. Da die Laborerweiterung schwer erarbeitet ist, schaltet ihr beim Eintauschen eines Laborerweiterungspunkt nicht nur ein bestimmtes Objekt, sondern die gesamte angezeigte Kategorie frei.

Wir empfehlen euch zuerst eine Kategorie anzupeilen, welche auf Attraktionen ausgelegt ist. Denn dadurch verteilen sich die Besucher mehr und der Spaßfaktor steigt. Erst danach solltet ihr euch um Essen, Getränke und Szenerie kümmern. Achtet zudem auch immer darauf, welche Gruppen das jeweilige Objekt anspricht. Fahrt mit dem Zeiger über ein Objekt und ihr seht eine Auflistung darüber, wie teuer das Objekt und die Erhaltung ist und ob Teenager, Familien oder Erwachsene davon begeistert sind.

In der Kampagne entscheidet ihr euch meistens für zwei von drei der Gruppen. Daher solltet ihr auch bei dieser Auswahl darauf achten, dass ihr keine oder nur wenige Objekte freischaltet, die für eure Zielgruppen nicht relevant sind.

