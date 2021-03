Die PlayStation 5 ist quasi ständig überall ausverkauft, sobald neue Konsolen die Lager erreichen, sind sie schon wieder ausverkauft. o2 hat es geschafft sich ein größeres PS5-Kontingent zu sichern, welches jetzt zusammen mit o2-Mobilfunktarifen angeboten wird.

PS5 mit o2-Handyverträgen: Wählt den passenden Tarif und sichert euch kostenloses Streaming mit Netflix, Sky oder o2 TV

Zum Angebot bei o2

o2 weiß was sich viele Playstation-Fans aktuell wünschen und bietet die PS5 (Digital Edition) zusammen mit dem „o2 Free M-Tarif“ an. Das Angebot wurde bereits letztes Jahr angeboten und steht jetzt wieder zur Auswahl. Die Konditionen haben sich nicht geändert, es stehen euch monatlich 20 GB LTE mit einer Geschwindigkeit von maximal 225 MBit/s zur Verfügung.

o2 garantiert außerdem eine Lieferzeit von drei Wochen, ihr müsst euch also noch ein wenig gedulden, aber dafür wisst ihr nun endlich wann die PS5 bei euch im Wohnzimmer stehen wird.

Neben den dem „o2 Free M“-Tarif wollen wir euch noch anderer Tarife ans Herz legen, mit denen ihr euch ebenfalls die PS5 sichern könnt.

Mit dem „o2-Free M Boost“- und dem „o2 Free M Unlimited Smart“-Tarif fallen ca. 5-10 Euro höhere Monatskosten an, aber ihr bekommt mit den Tarifen mehr Datenvolumen und zusätzlich schenkt euch o2 das 12-monatige Streaming-Abo „o2 Select & Stream“.

„o2 Select & Stream“ überlässt euch die Wahl , ihr könnt einen der drei zu Verfügung stehenden Streaming-Dienste auswählen, also entweder für Sky, Netflix oder o2 TV.

, ihr könnt einen der drei zu Verfügung stehenden Streaming-Dienste auswählen, also Im Handel hat ein 12-monatiges Abo einen Gegenwert von 119,88 Euro. Falls ihr bereits ein Netflix-Abo besitzt, dann besteht die Möglichkeit den Tarif-Vorteil mit dem laufenden Streaming-Abo zu kombinieren.

Zum Angebot bei o2

Die Details des „o2 Free M-Tarifs“ im Überblick

Netz: o2

20 GB LTE -Datenvolumen (max. 225 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 225 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

wie sich die PS5 im Vergleich zur Xbox Series X schlägt, erfahrt ihr im Video:

Zum Angebot bei o2

Folgende Kosten erwarten euch mit dem „o2 Free M-Tarif“

Grundgebühr: 24 × 39,99 Euro im Monat

Zuzahlung für die PS5: 1 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,86 0 Euro

= 1.000,75 Euro nach 24 Monaten

Die Details der Tarife „o2-Free M Boost“ und „o2 Free M Unlimited Smart“ mit „o2 Select & Stream“

Beide Tarife verfügen über folgende Konditionen:

Perfekter Tarif für Video-Streaming in HD-Qualität, euer Mobilfunkgerät kann als Hotspot für ein weiteres Gerät genutzt werden.

Allnet-Flat Telefon & SMS in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

24-Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Kostenloses 12-monatiges Streaming-Abo. Streaming-Dienste / Auswahl: Netflix, Sky Ticket oder o2 TV.

Unterschiede der Tarife:

o2 Free M Boost: 40 GB Highspeed-Datenvolumen mit 4G LTE, mit maximal 225 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit.

40 GB Highspeed-Datenvolumen mit Übertragungsgeschwindigkeit. o2 Free M Unlimited Smart: Unbegrenztes Datenvolumen mit 4G LTE und 5G. Maximal 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit.

Zum Angebot bei o2

Folgende Kosten erwarten euch mit „o2 Free M Unlimited Smart“ und „o2 Free M Boost“

Einmalige Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: Schenkt euch o2

Einmalzahlung für PS5: 1 Euro

o2 Free M Boost / Monatliche Grundgebühr: 24 × 44,99 Euro

o2 Free M Unlimited Smart / Monatliche Grundgebühr: 24 × 49,99 Euro

Kosten mit „o2 Free M Boost“ & PlayStation 5 mit „o2 Select & Stream“: 1.120,75 Euro nach 24 Monaten.

Kosten mit „o2 Free M Unlimited Smart“ & PlayStation 5 mit „o2 Select & Stream“: 1.240,75 Euro nach 24 Monaten.

PS5 mit o2 Free-M-Vertrag: Für wen lohnt sich das Angebot?

Das Angebot lohnt sich nur, wenn ihr auch etwas mit dem „o2 Free M“-Tarif anfangen könnt, denn abzüglich der Kosten für die PS5 (Digital Edition: 399,99 Euro UVP) bleiben immer noch rund 600 Euro übrig. Das entspricht ca. 25 Euro im Monat für den o2-Tarif mit 20 GB LTE, Allnet- und SMS-Flat. Dafür ist für die PS5 aktuell eine Lieferzeit von 3 Wochen angegeben. Wann die Konsole ohne Tarif bei Amazon, MediaMarkt und Co wieder erhältlich sein wird, ist ungewiss. o2 bietet neben dem „o2 Free M“-Tarif noch zwei weitere Tarife an, mit „o2-Free M Boost“ und „o2 Free M Unlimited Smart“ fallen zwar höhere Kosten an, welche aber durch das kostenlose Streaming-Abo „o2 Select & Stream“ quasi relativiert werden, also falls ihr gerade einen Handyvertrag mit massig Datenvolumen sucht und zusätzlich einen weiteren Streaming-Dienst benötigt, dann bekommt ihr mit diesen beiden Tarifen ein gutes Angebot und eine PS5 (Digital-Edition).

Vergesst jedoch nicht, rechtzeitig zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Die Grundgebühr bleibt gleich, obwohl ihr die PS5 schon „abbezahlt“ habt.