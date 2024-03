Praktisches Smartphone-Zubehör zum Sparpreis bei Amazon

Wer Bedarf an einer magnetischen Handyhalterung für sein Auto hat, bekommt ein beliebtes Exemplar dieser praktischen Gadgets im Rahmen der gerade laufenden Oster-Angebote bei Amazon ganz besonders günstig. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Praktische Handyhalterung fürs Auto zum absoluten Sparpreis

Wer sein Handy auf legale Weise im Auto benutzen möchte tut gut daran, sich eine entsprechende Smartphone-Halterung zuzulegen. Mit der Oono Mount-Handyhalterung bekommt ihr ein beliebtes Gadget dieser Art bei den gerade stattfindenden Oster-Angeboten 2024 bei Amazon zum absoluten Sparpreis von nur 6,75 Euro (Angebot bei Amazon ansehen).

Oono Mount Handy Halterung Universale, magnetische Handyhalterung für das Auto. Kompatibel mit iPhone 5/6/7/8/X/11/12/13/14, Samsung, Google. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.03.2024 16:10 Uhr

Die magnetische Halterung eignet sich für alle iPhone-Modelle von iPhone 5 bis iPhone 14 sowie für Smartphones der Hersteller Samsung und Google. Besonders praktisch: Alternativ kann mit der Mount-Handyhalterung auch der Co-Driver No1 vom gleichen Hersteller befestigt werden.

Die Magnethalterung kommt mit zwei runden Magneten, die ihr problemlos an eurem Smartphone oder auch an anderem Autozubehör anbringen könnt. Die Halterung selbst wird einfach an den Lüftungsschlitzen im Innenraum eures Autos befestigt und kann anschließend auf einfache Weise beliebig verschoben oder auch wieder entfernt werden. Die Oono Mount-Halterung misst dabei sparsame 4,4 x 4,4 x 3,7 cm und wiegt 50 g.

Oono Mount Handy Halterung jetzt ab 6,75 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.03.2024 16:10 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf der Oono Mount-Handyhalterung?

Grundsätzlich lohnt sich der Kauf der magnetischen Halterung für jeden, der Bedarf an einer einfach handhabbaren Möglichkeit hat, sein Handy im Auto in Griffweite zu halten. Natürlich solltet ihr darauf achten, dass euer Smartphone-Modell von der Halterung unterstützt wird (siehe oben). Geeignet ist die Oono Mount-Halterung wie bereits erwähnt auch für Besitzer des Oono Co-Driver No1.

