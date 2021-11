Samsung hat mit dem Galaxy Tab S7 Plus ein wirklich großes Android-Tablet auf den Markt gebracht, das in Sachen Ausstattung keine Kompromisse macht. Jetzt fällt der Preis in eine Region, wo man ohne Bedenken zuschlagen kann. Samsung selbst verkauft die 5G-Version sehr günstig.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus im Preisverfall

Originalartikel:

Das Samsung Galaxy Tab S7 Plus wurde im August 2020 zum Preis von 979 Euro eingeführt. Ein wirklich hoher Preis für ein Android-Tablet. Nach über einem Jahr auf dem Markt sinkt der Preis aber deutlich, sodass man den Kauf in Betracht ziehen kann. Otto hat das Galaxy Tab S7 Plus mit WiFi und 256 GB internem Speicher nämlich auf 719,99 Euro reduziert (bei Otto anschauen). Amazon lässt sich das natürlich nicht bieten und geht zum gleichen Preis mit (bei Amazon anschauen).

Laut Otto ist das Angebot den ganzen Monat gültig. Da der Preis aber so gut ist, könnte die Stückzahl natürlich beschränkt sein. Wer also das Galaxy Tab S7 Plus haben wollte, bekommt jetzt die Gelegenheit zum Kauf.

Was macht das Samsung Galaxy Tab S7 Plus so besonders?

Samsung Galaxy Tab S7: Features vorgestellt

Es handelt sich um ein großes 12,4-Zoll-Android-Tablet mit schnellem Prozessor und Super-AMOLED-Display mit hoher Auflösung und 120 Hz. Die Darstellung auf dem Bildschirm dürfte also hervorragend sein. Beim normalen Galaxy Tab S7 bekommt man nur ein LC-Display. Der S Pen wird mitgeliefert und damit wird das Galaxy Tab S7 Plus zu einem echten Arbeitsgerät.

Die Bewertungen für das Samsung Galaxy Tab S7 Plus sprechen eine deutliche Sprache. Bei Amazon gibt es für die Tablet-Serie 4,8 von 5 möglichen Sternen (bei Amazon anschauen). Viele Kundinnen und Kunden zeigen sich begeistert von diesem Android-Tablet. Wenn man sich dann noch ein Tastatur-Cover dazukauft, wird das Gerät zu einem 2-in-1-Tablet. 719 Euro sind zwar nicht wenig, man bekommt aber auch Premium-Hardware dafür.