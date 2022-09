Samsung hat mit dem Galaxy Z Flip 4 eine deutlich verbesserte Version des beliebten Klapphandys Galaxy Z Flip 3 auf den Markt gebracht. Nach nur wenigen Tagen ist der Preis so massiv gesunken, dass dieses faltbare Handy fast schon ein kleiner Geheimtipp ist.

Samsung Galaxy Z Flip 4 im Preisverfall

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 kam am 26. August 2022 auf den Markt und wurde zu Preisen von ab 1.099 Euro verkauft. Bereits nach kurzer Zeit war klar, dass dieser Preis nicht haltbar ist. Die Preisentwicklung zeigte von Beginn an stark nach unten. So stark, dass wir hier wirklich von einem Preisverfall sprechen können. Erste Händler verkaufen das Handy für nur noch 735 Euro (bei eBay anschauen). Viele andere Händler verlangen um die 800 Euro. Das sind also über 300 Euro weniger als zum Marktstart.

Der Preisverfall des Samsung Galaxy Z Flip 4 ist sehr stark. (Bildquelle: Idealo

Große Händler wie Amazon oder MediaMarkt verlangen weiterhin den vollen Preis von 1.099 Euro für die Version mit 128 GB internem Speicher. Dort dürften erste Angebote erst in den kommenden Monaten umgesetzt werden. Viele kleinere Händler sind da schon deutlich weiter und bieten das Klapphandy erheblich günstiger an.

SAMSUNG Galaxy Z Flip 4 5G 128 GB Graphite Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.09.2022 12:14 Uhr

Was macht das Samsung Galaxy Z Flip 4 so besonders?

Bei der neuen Generation des Galaxy Z Flip 4 hat Samsung auf die Wünsche der Käuferinnen und Käufer des Vorgängers gehört. So wurde der Akku deutlich vergrößert und hält jetzt viel länger. Samsung hat zudem die Kameras aufgewertet, was für eine bessere Bildqualität sorgt. Im Test des Galaxy Z Flip 4 haben wir aber auch festgestellt, dass sich in Sachen Displaykerbe nicht viel getan hat. Diese ist weiterhin deutlich sicht- und spürbar. Auch die lange Ladezeit ist ein Problem, das ihr nicht unterschätzen solltet. Die Konkurrenz ist Samsung da weit voraus.

Wenn ihr trotzdem Interesse an einem Klapphandy habt, dann ist ist das Galaxy Z Flip 4 zu dem reduzierten Preis definitiv eine gute Wahl. Samsung bietet in dem Bereich aktuell die beste Option.