Surfshark ist ein empfehlenswerter VPN-Dienst, der unter anderem mit hoher Geschwindigkeit und einfacher Bedienbarkeit punkten kann. Derzeit bekommt ihr vom Anbieter satte 83 % Rabatt und noch 3 Gratismonate obendrauf. GIGA hat die Details des Deals für euch.

Surfshark: Leistungsstarker VPN-Dienst mit massivem Rabatt von 83 % + 3 Gratismonate erhältlich

Für alle, die gerade auf der Suche nach einem leistungsstarken VPN-Dienst sind, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit: Der Top-Anbieter Surfshark gewährt euch momentan auf ein zweijähriges Abonnement zuzüglich 3 Gratismonaten seines VPN-Dienstes unglaubliche 83 % Rabatt. Damit zahlt ihr innerhalb des Zeitraums von 27 Monaten nur 2,21 Euro pro Monat. Obendrein gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, falls euch das Angebot nicht gefällt.

Surfshark: Für wen lohnt sich die Nutzung des VPN-Dienstes?

Allgemein lohnt sich die Nutzung eines VPN-Dienstes für alle, die Wert darauf legen, mit einem hohen Grad an Sicherheit und Anonymität im Internet zu surfen. Mit einem VPN seid ihr sicher in öffentlichen WLANs unterwegs und Unternehmen werden daran gehindert, euer Surfverhalten detailliert zu tracken. Außerdem werden Werbeanzeigen geblockt, sodass ihr euch ohne störende Werbung im Netz bewegen könnt. Ein weiterer großer Pluspunkt von VPN-Diensten ist deren Fähigkeit, Geoblocking zu umgehen. Dies verschafft euch die Möglichkeit, auf in Deutschland gesperrte Inhalte zuzugreifen und so beispielsweise eure Netflix-Bibliothek auch dann zu nutzen, wenn ihr euch gerade im Ausland befindet.

Surfshark VPN zeichnet sich durch seine besonders hohe Geschwindigkeit und die einfache Bedienbarkeit der Client-App aus, die unter anderem für Windows und Mac sowie für Android und iOS erhältlich ist, ihr könnt sie unbegrenzt Geräten nutzen. Weitere Pluspunkte, die Surfshark für sich verbuchen kann, sind die große Anzahl der verfügbaren Server und die strikte No-Logs-Policy.