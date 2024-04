„Take Me to Church“-Bedeutung: Hoziers Kritik an der Kirche

Mit seiner Debütsingle „Take Me to Church“ hat der irische Sänger Hozier bereits erste Wellen geschlagen. Was steckt hinter der Ballade? Wir haben die Bedeutung von „Take Me to Church“ für euch herausgefunden.

Mehr als ein Jahrzehnt ist seit dem Release von Hoziers erster Single verstrichen und bis heute ist der Song regelmäßig zu hören. Mit einem Diamant-Status in den U.S.A. und einem 23-Wochen langen Platz in den „Hot Rock Songs“-Charts, hat sich „Take Me to Church“ zu einem der bekanntesten Lieder des irischen Musikers gemausert.

Anzeige

Zu der Zeit der Konzipierung war Hozier noch ein unbekannter Musiker, der die Ballade auf dem Dachboden seiner Eltern geschrieben hat. Doch kurz nach dem Release folgte schon das erste Musikvideo:

Was hat die „Take Me to Church“-Bedeutung mit der Kirche zu tun?

„Take Me to Church“ kann als eine Metapher angesehen werden, in welcher der Protagonist der Ballade seinen Partner mit der Kirche vergleicht. In einem Interview äußert sich der Musiker wie folgt:

an act of sex is one of the most human things ... but an organization like the church, say, through its doctrine, would undermine humanity by successfully teaching shame about sexual orientation … the song is about asserting yourself and reclaiming your humanity through an act of love (Quelle: The Cut)

Anzeige

In dem Interview erklärt Hozier, dass Sexualität rein menschlich ist und kritisiert dabei die Lehre der Katholischen Kirche, die zum Teil Beziehungen die als nicht heteronormativ gelten, als Sündhaft ansieht. Mit „Take Me to Church“ will Hozier sagen, dass die eigene Menschlichkeit durch Liebe, egal ob gleichgeschlechtlich oder nicht, zurückerobert werden kann und soll.

Anzeige

Hoziers Debütalbum auf Vinyl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.04.2024 17:17 Uhr

Hozier, der selbst auf eine katholische Schule ging, ist ein Kritiker der Katholischen Kirche, insbesondere ihrer Ansicht über gleichgeschlechtliche Beziehungen und unterstützt aktiv Bewegungen in seinem Heimatland, wie beispielsweise das „2018 Referendum“ zur Legalisierung eines Schwangerschaftsabbruches – ein Schritt der in dem katholisch geprägten Irland lange nicht unternommen wurde.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.