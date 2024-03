Testsieger bei Amazon: Dieser De’Longhi-Kaffeevollautomat ist jeden Cent wert

Für einen leckeren Latte Macchiato oder Cappuccino muss man kein teures Café besuchen. Mit einem Kaffeevollautomaten kann man sich mühelos auch Zuhause Kaffeespezialitäten zaubern. Amazon verkauft aktuell einen Kaffeevollautomaten von De’Longhi zum Bestpreis. Der hat sogar die Experten der Stiftung Warentest überzeugt.

Amazon verkauft Kaffeevollautomat von De'Longhi zum Bestpreis

Ostern ist zwar noch gut eine Woche hin, doch Amazon hat bereits die Oster-Angebote ausgerufen. Im Rahmen der Schnäppchen-Aktion gibt es aktuell einen starken Kaffeevollautomaten von De’Longhi für nur noch 999 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Das ist der aktuelle Bestpreis, es handelt sich also um ein wirklich gutes Angebot. Normalerweise möchte die italienische Edelmarke 1.199 Euro für die PrimaDonna Soul Perfetto ECAM 612.55.SB haben.

De'Longhi-Kaffeevollautomat 4,3-Zoll-Farbdisplay, 18 Kaffeespezialitäten, Testsieger bei Stiftung Warentest Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.03.2024 16:46 Uhr

Vor allem mit seiner einfachen Bedienungen punktet der De’Longhi-Kaffeevollautomat. Auf dem 4,3-Zoll-Farbdisplay kann aus 18 Kaffeespezialitäten gewählt werden – von Espresso und Long Coffee bis hin zu Doppio+, Flat White, Cortado und heißer Milch. Dank des patentierten LatteCrema-Systems wird der Milchschaum für Cappuccino und Latte Macchiato besonders cremig. Die Reinigung erfolgt automatisch per Drehregler. Ein Entkalkungsprogramm hilft zudem bei der Reinigung.

Mit der Bean-Adapt-Technologie und der kostenlosen App passt sich der Kaffeevollautomat automatisch an die Lieblingsbohnen an. So erhält man stets optimale Ergebnisse. Die kompakte Brühgruppe ist wartungsarm und lässt sich für eine einfache Reinigung entnehmen. Der Bohnenbehälter fasst 550 Gramm, der Wassertank 2,2 Liter. Auf 19 bar kommt der Pumpendruck.

Auch die kritischen Experten der Stiftung Warentest konnte der De’Longhi-Kaffeevollautomat überzeugen. Im Produktvergleich (01/2022) erhielt die Kaffeemaschine die Note „Gut (1,9)“ und wurde damit Testsieger.

Für wen lohnt sich die De'Longhi-Kaffeemaschine auf Amazon?

Entsprechend gut sind auch die Bewertungen bei Amazon. Die Käufer vergeben durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen und loben insbesondere den Kaffeegeschmack. 999 Euro sind natürlich nicht wenig Geld, doch die De’Longhi überzeugt dafür auch mit Qualität und Geschmack. Echte Kaffeeliebhaber (und die, die es werden wollen) können hier zuschlagen.

