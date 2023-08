Die Anthologie-Serie „The White Lotus“ läuft seit zwei Staffeln erfolgreich auf HBO. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf Staffel 3. Wir haben alle Informationen für euch, wie es mit „The White Lotus“ weitergeht.

Wann erscheint „The White Lotus“ Staffel 3?

Offiziell ist noch kein Datum für den Start der dritten Staffel bekannt. Staffel 1 wurde zum ersten Mal im Juli 2021 ausgestrahlt, Staffel 2 folgte 15 Monate später im Oktober 2022. Sollte Staffel 3 in einem ähnlichen Abstand erscheinen, könnte die Reise also bereits im Januar 2024 weitergehen. Durch die aktuellen Hollywood-Streiks ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass sich der Start von Staffel 3 noch weiter verschiebt.

Wo spielt „The White Lotus“ Staffel 3?

Während Staffel 1 auf Hawaii spielte, befand sich das Hotel der zweiten Staffel auf Sizilien. Wie Showrunner im Interview mit Vanity Fair verriet, wird Staffel 3 nach Asien führen. Konkret wird die Handlung in Thailand spielen, wie Deadline bestätigte.

Worum geht es in Staffel 3 von „The White Lotus“?

Die Anthologie-Serie beleuchtet die persönlichen Abgründe und Geheimnisse der Gäste und Mitarbeitenden der fiktiven Hotelkette White Lotus. Dabei geht es um Themen wie Ehebruch, Drogen, Generationsunterschiede, Geldnot und den Tod. Jede Staffel beginnt mit der Andeutung, dass einer oder mehrere der Charaktere gestorben sei. Wer genau, stellt sich erst am Ende der Staffel heraus.

In der ersten Staffel drehten sich die meisten Konflikte um Geld, in Staffel 2 stand hingegen Sex im Mittelpunkt. Wie Showrunner Mike White im Interview mit Vanity Fair verriet, wird sich Staffel 3 mit Spiritualität und Religion auseinandersetzen.

Wer streamt „The White Lotus“?

Ursprünglich wird „The White Lotus“ von HBO ausgestrahlt. Da der Sender in Deutschland nicht verfügbar ist, liegen die Rechte hierzulande bei einem anderen Anbieter. So könnt ihr die beiden bisherigen Staffeln sowohl bei WOW als auch bei Sky Go streamen. Staffel 3 wird mit großer Wahrscheinlichkeit bei denselben Streaming-Diensten angeboten werden.

Das ist über die Besetzung von „The White Lotus“ Staffel 3 bekannt

Als Anthologie-Serie steht in jeder Staffel von „The White Lotus“ ein neuer Cast im Mittelpunkt, wiederkehrende Charaktere sind daher die Ausnahme. In Staffel 2 waren sowohl Jennifer Coolidge (Tanya McQuoid-Hunt) als auch John Gries (Greg Hunt) wieder mit von der Partie. In Staffel 3 wird Natasha Rothwell zurückkehren, die in der ersten Staffel die Rolle der Spa-Managerin Belinda gespielt hat. Bestätigt wurde das in einem Artikel von Variety.