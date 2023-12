Vodafone macht Geschenke: Diese Kunden bekommen jetzt bis zu 300 €

Falls ihr mit einem Festnetz-Kabeltarif von Vodafone liebäugelt, solltet ihr jetzt aufpassen: Ab sofort könnt ihr eine Prämie von bis zu 300 Euro abstauben. Wir verraten, wie es funktioniert und was ihr bei der Aktion beachten müsst.

Vodafone: Freunde werben bringt jetzt bis zu 300 €

Wer seine Freunde davon überzeugen kann, einen besonders schnellen Festnetz-Kabeltarif von Vodafone zu buchen, kann jetzt bis zu 300 Euro abgreifen. Noch bis 31. Januar 2024 erhöht das Telekommunikationsunternehmen seine Prämie für das Werben von Neukunden um satte 100 Euro. Und das Beste ist: Ihr müsst nicht einmal selbst Vodafone-Kunde sein, um das Geld zu bekommen. Außerdem könnt ihr die Prämie entweder selbst behalten, aufteilen oder komplett eurem geworbenen Freund überlassen.

Falls ihr selbst an einem Vodafone GigaZuhause-Tarif interessiert seid, könnt ihr also einfach einen Freund bitten, euch zu werben, um die Prämie einzusacken. Eine Voraussetzung für die Auszahlung des Geldes ist allerdings, dass der empfohlene Kunde in den letzten drei Monaten kein Nutzer des entsprechenden Produkts war.

Vodafone GigaZuhause: Flotte Kabel-Tarife zu günstigen Preisen

Die Aktion umfasst alle GigaZuhause Kabel-Tarife, von 50 MBit/s bis hin zu 1.000 MBit/s. Je nach gewähltem Tarif gibt's folgende Prämie:

Durch ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sticht aktuell der „GigaZuhause 1000 Cable“-Tarif hervor. Er kostet nur 19,99 Euro in den ersten 9 Monaten (danach 64,99 Euro), der Anschlusspreis entfällt. Neben der obligatorischen Festnetz-Flatrate bietet der Kabel-DSL-Tarif blitzschnelles Internet mit bis zu 1.000 MBit/s im Download. Außerdem gibt's aktionsweise die FRITZ!Box 6660 für die gesamte Mindestlaufzeit von 24 Monate gratis obendrauf.

Egal, für welche Option ihr euch entscheidet: Aufgrund der aktuellen Aktion, lohnt es sich jetzt besonders, einen neuen Festnetz-Kabeltarif bei Vodafone abzuschließen.

