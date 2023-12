Weihnachten trifft Anime: „Naruto“-Strickpullover hier reduziert

Mit dem kuscheligen „Naruto – Ichiraku Ramen“ Strickpullover werdet ihr immer Lust auf Ramen haben. Wir verraten euch, wo ihr das Schmuckstück kaufen könnt.

Ihr kennt es: Nudeln mit Pesto sind ein gängiges Gericht, dass an jedem stressigen Tag schnell zubereitet ist. Dass man Nudeln aber auch luxuriöser zubereiten kann, haben uns Japaner und Japanerinnen schon vor einiger Zeit bewiesen. Naruto Uzumaki aus der Serie „Naruto“ steht schon seit seiner Kindheit auf die leckeren Ramen-Gerichte. Wenn ihr eure Herzen für Ramen ebenso an der richtigen Stelle schlagen hört, könnt ihr dieses jetzt auf dem „Naruto – Ichiraku Ramen“ Strickpullover von Elbenwald in die Welt hinaustragen.



Neben den Ramen haben sich auch die japanischen Werke aus dem Video unserer Kollegen von kino.de einen Platz in unseren Herzen verdient.



Der „Naruto – Ichiraku Ramen“ Strickpullover bei Elbenwald

Der „Naruto – Ichiraku Ramen“ Strickpullover kommt in einem wohlig warmen Design daher, dass euch für die Weihnachtstage, aber auch darüber hinaus an kalten Tagen, einen warmen Appetithappen auf den Leib schneidert. Neben dem Rundhalsausschnitt und dem „Ichiraku Ramen Shop“ Schriftzug auf der Rückseite könnt ihr als blaue und orange Nudelsuppe herumlaufen. Das Beste ist allerdings, dass der Pullover auf Elbenwald bis zum 1. Januar 2024 gerade um 20 Prozent reduziert ist und damit zu einem wahren Schnäppchen für hochwertige Kleidungsstücke wird.

Offiziell lizenziert

Winterliches „Naruto“-Design

„Ichiraku Ramen Shop“ Schriftzug auf der Rückseite

Beidseitiges Norwegermuster mit Konoha-Symbolen

Rundhalsausschnitt, gerader Schnitt

breite und feste Bündchen

Wie heißen Narutos Ramen eigentlich?

In der Anime- und Manga-Serie „Naruto“ wird der Protagonist, Naruto Uzumaki, oft als großer Fan von Ramen dargestellt. Sein Lieblingsnudelstand ist das „Ichiraku Ramen“. Dabei handelt es sich um einen fiktiven Ramen-Stand, der in Konohagakure – dem versteckten Dorf des Blattes – liegt. Das Ichiraku Ramen wird von Teuchi und seiner Tochter Ayame geführt. Naruto besucht diesen Stand regelmäßig und bestellt oft Ramen mit Miso, Ei und extra Schweinefleisch. Falls ihr die Ramen einmal nachkochen wollt, findet ihr dazu im Internet allerlei Rezepte. Die Ramen bestehen nämlich aus denselben Zutaten wie Miso Chashu Ramen.

