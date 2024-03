Wer zahlt jetzt noch für Netflix? Waipu.tv + Sky für 5 Euro im Monat

Nie war Fernsehen günstiger: Für aktuell 5 Euro monatlich bietet der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv sein bestes Abo an. Das beinhaltet unter anderem 252 Sender in HD und die riesige Waiputhek. Gratis obendrauf gibt es außerdem WOW Filme und Serien (ehemals Sky). Da können andere Streaming-Anbieter wie Netflix und Co. einpacken.

Waipu.tv zusammen mit WOW Filme und Serien für 5 Euro im Monat

An der Zapfsäule, im Restaurant oder beim Friseur: Überall steigen die Preise. Umso bemerkenswerter ist ein aktuelles Angebot von Waipu.tv. Für sein bestes Abo (Perfect Plus) verlangt der TV-Streaming-Anbieter nur noch 5 Euro im Monat (Angebot jetzt bei Waipu.tv ansehen).

Anzeige

Normalerweise schlägt das Abo, das unter anderem 267 TV-Sender (davon 252 in HD) und die riesige Waiputhek (30.000 Stunden Filme, Serien und Shows zum Abruf) beinhaltet, mit 9,99 Euro zu Buche – und das bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Hier beträgt die Laufzeit nur 12 Monate. Danach erhöht sich der Monatsbeitrag auf 12,99 Euro und ist monatlich kündbar. Übers Jahr gerechnet sparen Kunden mit dem Kombi-Paket 180 Euro.

Als wenn das noch nicht genug wäre, gibt es für kurze Zeit auch noch WOW Filme und Serien (ehemals Sky) gratis obendrauf. Dort gibt es Serienkracher wie The Rookie, True Detective oder Succession. Blockbuster wie Oppenheimer, Barbie oder Mission Impossible 7 sind ebenfalls mit dabei.

Anzeige

Insgesamt also ein richtig starkes Angebot, das Waipu.tv hier schnürt – vor allem angesichts steigender Streaming-Preise bei Netflix, Disney+, Amazon Prime und Co.

Ende des Nebenkostenprivilegs: Günstige Alternative zu Kabel-TV

Anfang Juli endet das Nebenkostenprivileg. Vermieter dürfen die Kosten für Kabel-TV dann nicht mehr pauschal auf die Mieter umlegen. Bedeutet für viele Mieter: Sich eigenständig eine Alternative für den TV-Empfang zu besorgen. Da kommt das Angebot von Waipu.tv gerade recht. Günstiger als ein Kabelanschluss oder DVB-T2 HD ist es allemal – und bietet wesentlich mehr Auswahl (Angebot jetzt bei Waipu.tv ansehen).

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.