Der Black Friday 2021 ist zwar erst am Freitag, doch Xiaomi und andere Händler starten schon jetzt mit besonderen Angeboten. Für nur wenige Tage gibt es viele Angebote. Darunter sind aber eben nicht nur Smartphones, sondern auch Fernseher, Zubehör und Smart-Home-Produkte.

Xiaomi-Angebote zum Black Friday 2021

Wer nicht auf den Black Friday am 26. November warten möchte und schon jetzt ein tolles Schnäppchen machen will, der kann sich die Angebote von Xiaomi anschauen. Dort gibt es bis zum 28. November verschiedenste Produkte mit Rabatt. Alle Angebote findet ihr auf dieser Sonderseite von Xiaomi (bei Xiaomi anschauen). Xiaomi möchte, dass ihr euch jeden Tag einloggt. Dafür gibt es täglich ein besonderes Angebot und am 5. Tag 1.000 Mi Points, mit denen ihr zusätzlich sparen könnt.

Zudem haben aber auch andere Händler Angebote im Programm. Xiaomi ist dabei nicht immer der günstigste Anbieter. Deswegen haben wir den Preisvergleich gemacht.

Nachfolgend nennen wir euch die besten Xiaomi-Angebote:

Xiaomi 11 Lite 5G NE : Das Xiaomi 11 Lite 5G NE wurde gerade erst vorgestellt und wird beim Hersteller direkt für 349,90 Euro verkauft (bei Xiaomi anschauen). Das Angebot lohnt sich aber nicht, denn bei MediaMarkt gibt es das Handy für nur 299 Euro (bei MediaMarkt anschauen).

: Das Xiaomi 11 Lite 5G NE wurde gerade erst vorgestellt und wird beim Hersteller direkt für 349,90 Euro verkauft (bei Xiaomi anschauen). Das Angebot lohnt sich aber nicht, denn bei MediaMarkt gibt es das Handy für nur 299 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Xiaomi 11T 5G: Aktuell lässt Xiaomi noch über den finalen Preis des Xiaomi 11T 5G abstimmen. Er könnte auf bis zu 449,90 statt 549,90 Euro fallen, wenn genug Likes zusammenkommen. Dann könnt ihr am 26. November zu dem reduzierten Preis zuschlagen (bei Xiaomi anschauen). Wer nicht so lange warten will, bekommt die Version mit 256 GB bei Amazon schon für 499,90 Euro (bei Amazon anschauen).

Aktuell lässt Xiaomi noch über den finalen Preis des Xiaomi 11T 5G abstimmen. Er könnte auf bis zu 449,90 statt 549,90 Euro fallen, wenn genug Likes zusammenkommen. Dann könnt ihr am 26. November zu dem reduzierten Preis zuschlagen (bei Xiaomi anschauen). Wer nicht so lange warten will, bekommt die Version mit 256 GB bei Amazon schon für 499,90 Euro (bei Amazon anschauen). Xiaomi TV Q1E: Der neue QLED-TV von Xiaomi mit 55-Zoll-Display kostet normalerweise 799 Euro und wird am 26. November für nur 649 Euro verkauft (bei Xiaomi anschauen).

Der neue QLED-TV von Xiaomi mit 55-Zoll-Display kostet normalerweise 799 Euro und wird am 26. November für nur 649 Euro verkauft (bei Xiaomi anschauen). Xiaomi Mi Air Purifier 3C: Den Luftreiniger von Xiaomi gibt es am 26. November mit einem Rabatt von 50 Euro, wodurch er nur noch 79 Euro kostet (bei Xiaomi anschauen). Wer nicht so lange warten will, der kann bei Lidl jetzt schon für 79 Euro zuschlagen (bei Lidl anschauen). Versandkosten könnt ihr mit dem Code BW sparen.

Den Luftreiniger von Xiaomi gibt es am 26. November mit einem Rabatt von 50 Euro, wodurch er nur noch 79 Euro kostet (bei Xiaomi anschauen). Wer nicht so lange warten will, der kann bei Lidl jetzt schon für 79 Euro zuschlagen (bei Lidl anschauen). Versandkosten könnt ihr mit dem Code BW sparen. Xiaomi Mi Electric Scooter: Bei Amazon gibt es den Xiaomi Mi Electric Scooter mit Straßenzulassung für Deutschland zum Preis von nur 349 statt 449 Euro (bei Amazon anschauen).

Das neue Xiaomi 11T im Video vorgestellt:

Xiaomi ist auch beim Black Friday 2021 dabei

Das sind alles schon ziemlich gute Angebote. Wer aber die besten Schnäppchen machen will, sollte noch bis zum 26. November warten. Xiaomi und andere Händler werden an diesem Tag noch einmal viele Produkte günstiger verkaufen.