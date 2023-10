15 Gaming-Meisterwerke, die ihr gespielt haben müsst

Neben den klassischen Fähigkeiten, die schon aus Super Mario 64 bekannt sind, habt ihr in Super Mario Odyssey einen neuen Begleiter an eurer Seite: Die Mütze Cappy . Diese könnt ihr beispielsweise auf Gegner werfen und sie dann zu eurem Nutzen kontrollieren. Super Mario Odyssey ist ein wahres Must-Play!

In GTA 3 wagten die Entwickler erstmals den Schritt zur 3D-Grafik und legten damit den Grundstein für das GTA, was wir bis heute noch schätzen und lieben. Bekannte Schauspieler wie Joe Pantoliano, Michael Rapaport oder Kyle MacLachlan liehen den Charakteren ihre Stimmen und verliehen dem Spiel so seinen charakteristischen Mafia-Flair. Vor allem die Darstellung der Stadt war durch die verschiedenen Texturen und individuellen Designs für die PlayStation 2-Ära einzigartig. Ruhig ist es um den Top-Titel noch lange nicht. Im Gegenteil: Eine Remaster Trilogy haucht dem Klassiker neues Leben ein.

Metroid Prime gilt bis heute noch als das beste Spiel für den GameCube. Anders als in den vorherigen Spielen der Reihe ist es das erste Spiel, dass in einer 3D-Umgebung stattfindet und ihr in der Ego-Perspektive spielt. Als Samus untersucht ihr den radioaktiv verseuchten Planeten Tallon IV und löst dabei verschiedene Rätsel, um zwölf Chozo-Artefakte zu finden. Diese eröffnen euch schlussendlich den Weg zum Phazon-Krater, der für die Verseuchung verantwortlich ist.

Als Joanna Dark, Top-Agentin des Carrington Institutes, fällt dir die Aufgabe zu, die Machenschaften der dataDyne Corporation aufzudecken. Anders als bei so vielen aktuellen Vertretern des Ego-Shooter-Genres konnte nicht nur der Multiplayer von Perfect Dark, sondern vor allem auch die Singleplayer-Kampagne auf ganzer Linie überzeugen. Im Detail gelobt wurden vor allem die per Zufall generierten Gegner sowie die Fähigkeiten, Absätze hinunterzuspringen und Gegner zu entwaffnen. Um alle Features nutzen zu können, brauchtet ihr allerdings das N64-Expansion-Pack, da der eigentliche Arbeitsspeicher der Nintendo-Konsole dafür zu gering bemessen war.

Tony Hawk's Pro Skater 3 konnte die Stärken seiner Vorgängers konsequent ausbauen. Die Level waren größer, die Aufgaben vielfältiger, der Soundtrack begeisterte erneut und endlich waren auch komplexere Kombos möglich, da dank Revert sowohl Tricks an der Half-Pipe als auch an Rails kombiniert werden konnten. Mit dabei waren neben jeder Menge professioneller Skater natürlich auch wieder ein großes Maß Witz und Selbstironie.

Das sind die 15 bestbewerteten Spiele aller Zeiten

