Müde sein? Kennt man, aber so müde, dass ihr auf Anhieb einschlafen könntet? Wahrscheinlich antwortet ihr jetzt mit einem klaren: „Ja!“ Denn jeder von uns befand sich wohl schon mal in so einer Situation. Der große Unterschied zum Twitch-Streamer JesseDStreams ist einfach: Niemand von uns hat währenddessen gestreamt. Niemand ist vor laufender Kamera langsam weg genickt und auch wieder aufgewacht. Er schon.