Meinung der Redaktion:

Gerade war noch die Rede davon wie gut Pokémon GO als Mobile-Spiel funktioniert. Jedoch heißt Pokémon nicht automatisch gut, was dieses Spiel nunmehr beweist. Zwar ist die Inszenierung wirklich mehr als in Ordnung, dennoch mangelt es dem Spiel an der Langzeitmotivation. Gerade im Hinblick auf den Dauerbrenner Pokémon GO, kann es gut sein, dass nächstes Jahr keiner mehr über das Spiel sprechen wird.