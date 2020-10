Der Schein trügt: 8 „Horrorspiele“, die viel gruseliger sind, als ihr denkt

Zusammen mit euren Freunden macht ihr euch in Depth auf die Suche nach versunkenen Schätzen. Doch in den Gewässern wimmelt es nur so vor angriffslustigen Haien, die ebenfalls von Spielern gesteuert werden.

Während man sich in der Rolle des Hais in Depth als mächtiger Jäger fühlt, der seine Beute zielgerichtet zur Strecke bringt, lebt man in der Rolle des Tauchers in ständiger Angst.

Denn nicht nur seid ihr als Mensch den Haien im Wasser in Sachen Mobilität unterlegen. Ihr müsst euch zudem im dunklen, trüben Wasser mit einer Taschenlampe und leichter Bewaffnung durchschlagen und könnt nur beten, dass hinter der nächsten Ecke nicht euer Tod lauert.