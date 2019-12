Speedrunner suchen stets nach einer neuen Herausforderung. Irgendwo lässt sich schließlich immer noch eine Sekunde kürzen. Wenn das reine Minimieren der Spielzeit aber nicht mehr ausreicht, müssen eben neue Hürden her. So bezwang Streamer sinister1 den Klassiker Punch Out mit verbundenen Augen. Zwar scheiterte er im finalen Kampf gegen Mike Tyson und konnte seine Zeit in den letzten Jahren noch weiter verbessern, dennoch ging sein Versuch im Rahmen der Awesome Games Done Quick 2014 in die Speedrun-Geschichte ein.