Gaming-Müll? Von wegen! Diesen 12 Spielen müsst ihr eine zweite Chance geben

© Bildquelle: Hello Games 5 / 14

Anzeige

So sehr No Man's Sky vor dem Release gehypt wurde, so sehr wurde es danach zerrissen. Das lag vor allem daran, dass die Erwartungen schnell so hoch waren, dass die Entwickler dem gar nicht gerecht werden konnten: Eine riesige Welt á la Ready Player One, mit Planeten, die sich alle komplett voneinander unterschieden und alleine schon so viel bieten, dass du ihr euch mehrere Stunden auf einem einzigen Planeten aufhalten könnt, ohne dass euch langweilig wird? Und das als kleiner Indie-Entwickler mit knapp 20 Mitarbeitern? Denkt man darüber nach, nicht gerade realistisch.

Genau das bestätigte sich zum Release. Noch gab es begrenzte Aufgaben, selber bauen war kaum möglich, hielten euch doch die nervigen, fliegenden Wächter davon ab, überhaupt zu craften. Die Reise war repetitiv und selbst das Ende des Spiels war enttäuschend – logisch bei einem Spiel, das eigentlich niemals enden sollte. Für den normalen Gamer eine pure Enttäuschung.

Bleibt ihr hingegen offen, schraubt eure Erwartungen herunter und lasst euch auf das Spiel ein, warten auf euch zahlreiche Überraschungen, wunderschöne Momente, die euch zum Staunen bringen – und genau deshalb ist No Man's Sky so toll. Quasi eine Überraschungstüte mit zahlreichen Kleinigkeiten, die objektiv betrachtet vielleicht nicht das Beste überhaupt sind, aber dadurch, dass ihr sie nicht vorhersehen könnt, so besonders sind. Und genau das liebe ich an No Man's Sky.