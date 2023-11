Jedes PS4-Game auf der PS5 spielbar? Nein! Auf 6 Spiele müsst ihr verzichten

© Unsplash / Rohan 8 / 8

Auch wenn die besagten 6 PS4-Spiele aktuell noch nicht auf der PS5 laufen, was nicht ist, kann ja noch werden! TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 etwa lief zuvor auch nicht auf der Next-Gen-Konsole, wurde inzwischen jedoch mit einem Update versorgt, welches den Motorrad-Racer auf der PS5 spielbar macht.

Die Liste an PS4-Spielen, die in Zukunft nicht auf der PS5 laufen, scheint also zu schrumpfen (Quelle: PlayStation). Nur die Fans von Shadwen werden auf jeden Fall leer ausgehen. Die Entwickler gaben bereits bekannt, dass die Umsetzung für die PS5 zu ressourcenaufwendig ist und daher nicht auf dem Plan steht.