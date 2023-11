Mit diesen 12 Vorhersagen lagen Die Simpsons komplett richtig

8 / 13

1994 erschien die Simpsons-Episode „Lisa auf dem Eise“, in der unter anderem ein Ahne des heutigen iPhones auf's Korn genommen wurde: Hier schreiben sich die Schulschläger Kearny und Dolph das Memo „Beat up Martha“, welches von Autocorrect in „Eat up Martha“ korrigiert wird. Lustiger Fakt: Ein ehemaliger Direktor von Apple hat später zugegeben, dass diese Episode Apple dazu inspiriert habe, noch ein wenig an der Autocorrect-Funktion zu feilen.