Nicht nur Laden: Diese 13 besonderen Powerbanks können noch viel mehr

© Bildquelle: shisheng ling 1 / 14

Anzeige

Eine Powerbank ist aus unserem Alltag eigentlich kaum noch wegzudenken. Wenn dem Smartphone oder Tablet mal der Saft ausgeht, können wir die Geräte unterwegs schnell wieder aufladen und weiter nutzen. Doch viele Powerbanks können deutlich mehr als nur laden – wir stellen euch hier einige vor und verraten, worauf ihr beim Kauf achten solltet.

Das wichtgste Kriterium bei der Wahl einer Powerbank ist wohl die Kapazität. Je mehr Milliamperestunden (mAh) desto öfter kann ein Gerät aufgeladen werden. Desto größer und schwerer ist die Powerbank dann aber auch und damit für den mobilen Einsatz nicht mehr so gut geeignet. Beachten solltet ihr zudem, dass beim Fliegen im Handgepäck eine Powerbank nur bis zu einer Kapazität von max. 27.000 mAh erlaubt ist. Als Faustregel gilt, dass sie mindestens eine doppelt so hohe Kapazität haben sollten, wie der Akku im Handy oder Tablet. Android-Smartphones haben in der Mehrzahl einen Akku mit 3.000 bis 5.000 mAh. iPhones kommen mit kleineren Akkus zwischen 2.000 und 3.000 mAh aus.