Pokémon wörtlich interpretiert: So kurios würden sie aussehen

Die Namensgebung von Pokémon ist oft eine kreative Mischung aus verschiedenen Elementen. Habt ihr euch jemals gefragt, wie sie aussehen würden, wenn man ihre Namen buchstäblich nehmen würde? Ein humorvoller Pokémon-Fan gibt euch die Antwort.

Bei der Namensgebung der vielen Pokémon steckt vermutlich viel Kreativität dahinter, doch es gibt einige Ableitungen aus der japanischen und englischen Sprache. So wurde zum Beispiel aus „pikapika“, einem japanischen Onomatopoetikum für ein funkelndes Geräusch und „chu“, einem japanischen Wort für ein quietschendes Geräusch, Pikachu abgeleitet. Ein anderes Beispiel ist das Pokémon Charmander (Glumanda), dessen englischer Name bereits an das Aussehen des Taschenmonsters erinnert: „char“ bedeutet brennen oder sengen, während „mander“ für Salamander, eine echsenähnliche Amphibie, steht. In ähnlicher Weise kann auch der japanische Name Hitokage aufgeschlüsselt werden: „hi“ bedeutet Feuer und „tokage“ bedeutet Echse.

Genug Fachsimpelei, denn Reddit-Nutzer Kaltzer hat sich den Spaß gemacht und die Pokémon mal so gemalt, wie es ihr wörtlicher Name vermuten lassen würde und dabei kamen wirklich witzige Sachen heraus. Los geht's!