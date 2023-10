Sony muss nachziehen: In diesen 6 Punkten ist die Xbox der PS5 überlegen

© Bildquelle: GIGA 1 / 7

Sowohl die Xbox Series X als auch die PS5 haben einige echt starke Features – doch in diesen sechs Aspekten hat die Microsoft-Konsole im Vergleich zur PlayStation deutlich die Nase vorn.

Nach dem schmerzhaften Flop der Xbox One befindet sich Microsofts Gaming-Abteilung im Aufwind und konnte in den letzten Jahren zum Konkurrenten PlayStation aufschließen. In manchen Punkten überflügelt die Xbox Series X|S die PS5 sogar – wir zeigen euch 6 Dinge, die Microsoft besser macht als Sony.