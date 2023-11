Von Skyrim bis Zelda: 14 brutale Wahrheiten über eure Lieblingsspiele

© CD Projekt RED 1 / 16

Anzeige

Hinter euren Lieblingsspielen verbirgt sich so manches grausame Geheimnis, das unter all der hübschen Grafik und den Spielmechaniken bis jetzt verborgen blieb. Aber jetzt nicht mehr! Wir sagen euch, was in den Spielen wirklich vorgeht.

Wenn ihr euch hinsetzt und versucht, die Kernhandlung eines Spiels in ein bis zwei Sätzen herunterzubrechen, kommt ab und zu schon etwas recht Merkwürdiges heraus. Wenn dann noch eine Prise Humor dazukommt, sind die Spielebeschreibungen ganz schön lustig – und anders. Sie erweitern geradezu den Horizon und schaffen neue Blickwinkel.