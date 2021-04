Platin-Trophäen auf der PS4 müssen nicht immer zwangsläufig schwierig zu erreichen sein. Wir haben euch die Spiele mit den einfachsten Platin-Trophäen der Konsole zusammengesucht.

Eine Platin-Trophäe ist für PS4-Spieler die ultimative Auszeichnung. Um sie in eure virtuelle Trophäenvitrine zu stellen, müsst ihr in der Regel zuerst alle anderen Trophäen des Spiels freischalten. Das ist nicht selten mit einer ganzen Menge an Blut, Schweiß und Tränen verbunden – und zwar nicht nur von eurem In-Game-Charakter.

In der Praxis solltet ihr für eine Platin-Trophäe auf der PS4 meistens ordentlich Sitzfleisch, Nerven aus Stahl und nicht zuletzt beachtliches Talent haben, um ein Spiel tatsächlich zu 100 Prozent zu beenden. Ihr müsst in der Regel Stunde um Stunde in das Spiel investieren, jedes einzelne Sammlerobjekt finden und auch die härtesten optionalen Bosse besiegen. Oft verlangen die Spiele-Entwickler sogar von euch, die Story mehrmals und auf allen Schwierigkeitsstufen durchzuspielen. Die Jagd nach PS4-Platin-Trophäen ist damit immer ein echter Marathon.

Oder zumindest fast immer. Wir haben euch in unserer Bilderstrecke insgesamt 98 Spiele herausgesucht, bei denen das Erreichen der Platin-Trophäe im Vergleich eher als Sprint bezeichnet werden sollte – in manchen Fällen ist es wohl sogar vielmehr ein gemächlicher Spaziergang um den Häuserblock.

In unserer Liste findet ihr vor allem zahlreiche Indie-Spiele, die vielleicht zuvor unter eurem Radar hindurchgeflogen sind. Es lohnt sich also gleich doppelt, sie euch genauer anzuschauen: Ihr könnt neue Welten und Abenteuer erleben und dabei auch noch in kürzester Zeit euren Trophäenschrank auffüllen. Viel Spaß!

