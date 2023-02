Balkonkraftwerk sind aktuell voll im Trend. Immer mehr Menschen wollen sich so eine Mini-Solaranlage anschaffen, scheitern aber oft an dem übergroßen Angebot und den Problemen mit der sicheren Befestigung. Genau da kann Anker punkten. Mit den zwei Solix-Balkonkraftwerken bekommt ihr nämlich ein komplettes Set mit variabler Halterung und Anbindung per App an euer Handy.

Anker bringt zwei Balkonkraftwerke nach Deutschland

Anker bietet mittlerweile nicht nur Solargeneratoren an, sondern steigt auch jetzt in den Markt mit Balkonkraftwerken ein. Mit der Solix-Serie bietet das Unternehmen ab sofort zwei eigene Lösungen an, die sich stark von den Angeboten anderer Händler unterscheiden. Anker hat zwei Komplett-Sets zusammengestellt, die nicht nur aus zwei leistungsstarken Solarzellen, einem Wechselrichter mit WLAN und App-Anbindung sowie Kabeln besteht, sondern auch direkt die passende Halterung dafür entwickelt, die sehr variabel ist. Damit könnt ihr das Balkonkraftwerk sowohl am Geländer eures Balkons befestigen, wie ihr es oben im Bild seht, es in den Garten oder auf ein Flachdach stellen. Der Winkel der Ausrichtung kann dabei individuell angepasst werden.

Die Balkonkraftwerke von Anker kommen direkt mit variabler Halterung. (Bildquelle: Anker)

Es gibt zwei unterschiedliche Ausführungen:

Standard kommt mit zwei 415-Watt-Solarmodulen im klassischen Silberstreifen-Design.

Premium kommt mit zwei 440-Watt-Monokristallinen-Solarmodulen, die bei Verschattung etwas mehr Energie herausholen.

Der Aufbau des Sets ist dabei Kinderleicht. Alle Stecker sind so konstruiert, dass diese nicht falsch zusammengesteckt werden können. Der Anschluss ans Hausnetz erfolgt über die normale Steckdose. Der 600-Watt-Wechselrichter wird per WLAN mit dem Internet verbunden und ihr könnt alle Daten direkt per Anker-App auslesen. Einfacher geht es eigentlich nicht, weil alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Wie üblich gibt es auf Solarzellen (12 Jahre) und Wechselrichter (10 Jahre) lange Garantien.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Anker-Balkonkraftwerke: Preise relativ hoch

Für diese Einfachheit und Sicherheit, dass ihr wirklich alles inklusive der Halterung bekommt, müsst ihr aber auch etwas mehr zahlen. Für das Balkonkraftwerk Anker Solix Standard werden inklusive Versand per Spedition zur Bordsteinkante 1.299 Euro fällig (bei Anker anschauen). Für das Balkonkraftwerk Anker Solix Premium inklusive Lieferung vor die Wohnungstür werden 1.799 Euro fällig (bei Anker anschauen). Die ersten 1.000 Vorbesteller der Premium-Version erhalten zudem die Anker 633 PowerBank und das 737 GaNPrime-Ladegerät.

Die Preise für Balkonkraftwerk-Sets mit ähnlichen Eigenschaften liegen aktuell bei etwa 700 Euro ohne Halterung. Mit so einer variablen Halterung kommen dann noch einmal etwa 200 bis 300 Euro hinzu. Dann hat man aber nicht alles aus einer Hand. Lohnen tut sich so eine Solaranlage über die Lebensdauer sowieso. Wenn ihr dann noch eine Förderung erhalten könnt, spart ihr noch mehr Geld. Ich spare pro Jahr etwa 140 Euro an Stromkosten.