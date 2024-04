Apple empfiehlt: Benutzung sofort einstellen!

Das derzeit innovativste und neueste Produkt aus dem Hause Apple bereitet einem neuen Bericht nach nicht allen Nutzerinnen und Nutzern Freude. Tatsächlich sorgt die Apple Vision Pro sogar bei einigen Anwendern für handfeste gesundheitliche Probleme. Der Hersteller schweigt im konkreten Fall, hat aber einen allgemeinen guten Rat für Betroffene parat.

Hierzulande kann man die Apple Vision Pro noch gar nicht kaufen. Anders im Heimatmarkt des iPhone-Herstellers. Das neuwertige Headset sorgt dort aber nicht bei allen Anwendern für ein positives Feedback. Laut einem neuen Bericht der Webseite „MarketWatch“ haben einige der Nutzer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, verursacht durch das Tragen des Headsets (Quelle: MarketWatch).

Apple Vision Pro: Berichte über Kopfschmerzen und mehr

Im Gespräch mit den betroffenen Personen kristallisierten sich vor allem Kopfschmerzen, Nackenbeschwerden und eine erhöhte Augenbelastung heraus. Beispielsweise beschwerte sich eine Nutzerin über „superdunkle schwarze Augen“. Gemeint sind hier wohl entsprechende dunkle Augenringe, die wahrscheinlich durch das Gewicht des Headsets auf den Wangen verursacht werden.

Berichtet wird ferner über Schmerzen an der Schädelbasis und im oberen Rückenbereich. In Portalen wie Reddit existieren ferner auch Beschwerden über ständige Kopfschmerzen, Augenbelastung und allgemeine Schmerzen durch das Gewicht des Geräts. Hier und da brachten modifizierte Bänder und Produkte von Drittanbietern eine Abhilfe. Eine Garantie darauf gibt es aber nicht.

Wenn es nicht anders geht: Sofort aufhören!

Apple selbst wollte den Bericht von „MarketWatch“ nicht kommentieren und verwies allein auf seine für die Apple Vision Pro erstellten Benutzerrichtlinien. Demnach rät Apple in der Eingewöhnungsphase alle 20 bis 30 Minuten eine Pause einzulegen. Doch in bestimmten Fällen empfiehlt Apple, die Benutzung einzustellen. So schreibt der Hersteller: „Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Beschwerden wie Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Taubheitsgefühl, Überanstrengung der Augen, Augenschmerzen oder eine Veränderung des Sehvermögens wie verschwommenes Sehen oder Doppeltsehen bemerken.“

Übersetzt bedeutet dies wohl, Apple ist sich der potenziellen Probleme bei der Benutzung durchaus bewusst und sichert sich mit den Formulierungen entsprechend ab. Unklar bleibt, wie häufig derartige Beschwerden tatsächlich auftreten. Ist man betroffen und die gesundheitlichen Gebrechen bestehen fort, so sollte man Apples Rat beherzigen und folgend im Apple Store auch eine Rückgabe der Apple Vision Pro prüfen. Schließlich wird Apple kein Interesse haben, seinen Kundinnen und Kunden dauerhaft schaden zu wollen.