Apple zum Unternehmen des Jahres gekürt – aus ungewöhnlichem Grund

Apple macht Schluss mit Leder: Für seine Entscheidung, sein gesamtes Zubehör auf Stoff umzustellen, wurde Apple jetzt von PETA als Unternehmen des Jahres ausgezeichnet. Ein großer Schritt für Apple, aber auch ein weiteres Zeichen für den wachsenden Umwelt- und Tierschutz in der Technologiebranche.

Apple erhält PETAs Umweltpreis

Apple hat einen radikalen Schritt unternommen und sein gesamtes Zubehör-Portfolio, von iPhone-Hüllen bis zu Apple-Watch-Armbändern, von Leder auf ein neues Gewebe umgestellt. Dieser feine Stoff besteht zu einem großen Teil aus recyceltem Material. Mit dieser Entscheidung setzt Apple ein weiteres Zeichen für Nachhaltigkeit und Tierschutz, was auch der amerikanischen Tierschutzorganisation PETA aufgefallen ist.

Die Organisation zeichnete Apple jetzt als Unternehmen des Jahres aus. In der Vergangenheit wurde dieser Titel an Unternehmen vergeben, die in ihrem Bereich herausragende Beiträge zum Tierschutz geleistet haben. Nun darf sich auch Apple zu diesem erlesenen Kreis zählen (Quelle: PETA).

Trotz des Lobes von PETA gibt es auch Kritik an Apple. Das neue Material ist zwar umweltfreundlich, hat aber auch seine Schwächen. Kunden und Teile der Fachpresse bemängeln seine mangelnde Haltbarkeit und den im Vergleich zu Leder schnelleren Verschleiß.

Auch bei der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 gibt es kein Leder-Zubehör mehr:

Apple: Stoff schlägt Leder in der Ökobilanz

Apple setzt mit seiner neuen Stofflinie nicht nur ein Zeichen gegen Tierleid, sondern adressiert auch die negativen Umweltaspekte der Lederproduktion. Leder wird häufig in Ländern mit mangelndem Tierschutz hergestellt und ist zudem für höhere CO₂-Emissionen und Wasserverschmutzung verantwortlich. Der Schritt von Apple, auf ein umweltfreundlicheres Material umzusteigen, könnte auch eine Signalwirkung für andere Hersteller haben.

