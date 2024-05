Arme Erstkäufer: Ubisofts Open-World-Flop ist ganz unten angekommen

Ein Piratenspiel von Ubisoft ist schon während der Entwicklung in einige Stürme geraten. Nach Release folgte dann aber der endgültige Schiffbruch. Keine drei Monate später verschleudert der Publisher das Spiel jetzt für den PC.

Skull and Bones Facts

Skull and Bones für den PC jetzt viel günstiger

Skull and Bones hätte das ultimative Piraten-Game sein können. Im Vorfeld hat Ubisoft noch von seiner größten Open World und vom ersten AAAA-Game geredet. Jetzt wissen wir: Skull and Bones ist ein Wrack, das jetzt ganz offiziell auf dem Meeresboden aufgeschlagen ist.

Anzeige

Im Ubisoft-Store könnt ihr den Piraten-Flop für den PC jetzt schon zum absoluten Spottpreis erbeuten. Anstelle der ursprünglichen 59,99 Euro müsst ihr jetzt nur noch 29,99 Euro zahlen. Damit aber noch nicht genug. Ihr könnt zusätzlich weitere 10 Euro sparen, wenn ihr den Rabattcoupon „LEGEND24“ verwendet. Dafür ist ein Mindesteinkaufswert von 19,99 Euro nötig, der mit dem Kauf von Skull and Bones bereits erreicht ist. Das Angebot ist noch bis zum 21. Mai gültig.

Skull and Bones ist am 13. Februar 2024 erschienen. Seit dem Release sind jetzt also noch keine drei Monate vergangen. Ein so großer Rabatt kurz nach Launch ist für gewöhnlich ein Hinweis darauf, dass die Verkaufszahlen zu wünschen übrig lassen. Geduldigen Gamer kommt das jetzt gerade recht. Die unglücklichen Erstkäufer können ihren Kummer ja einfach in Rum ertränken.

Anzeige

Schaut euch hier den Launch-Trailer von Skull and Bones an:

Skull and Bones: Launch-Trailer

Skull and Bones fällt bei Kritikern durch

Skull and Bones wird von Kritikern und Fans bestenfalls mittelmäßig bewertet. In unserem GIGA-Test hat es nur für 5,9 von 10 Punkten gereicht. Besonders negativ fällt auf, dass es keine Story gibt und weder Seekämpfe noch Landgänge wirklich Spaß machen.

Anzeige

Beim Review-Aggregator Metacritic sieht es nicht viel besser aus. Die PC-Version erreicht dort einen Metascore von 58. Der User-Score fällt mit 3,4 von 10 Punkten noch schlechter aus (Quelle: Metacritic).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.