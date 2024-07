Intel geschlagen: AMD schnappt sich die Gaming-Krone

AMD macht endlich Nägel mit Köpfen. Der Hersteller verrät nicht nur, wann die neuen Zen-5-Desktop-Prozessoren an den Start gehen sollen, auch erste Gaming-Benchmarks werden gezeigt. Und bei diesen Zahlen dürfte Intel der Schweiß über die Stirn laufen.

AMD verrät Release-Termin für Ryzen 9000

AMD startet in die nächste Generation seiner Desktop-Prozessoren. Bislang hatte der Hardware-Hersteller den Mantel des Schweigens um den Release-Termin der neuen Chips gelegt. Jetzt wissen wir endlich mehr. Am 31. Juli 2024 soll die neue Ryzen-9000-Serie an den Start gehen – und zwar in folgender Aufstellung:

Ryzen 5 9600X (6 Kerne, 12 Threads @ max. 5,4 GHz, 65 Watt TDP)

Ryzen 7 9700X (8 Kerne, 16 Threads @ max. 5,5 GHz, 65 Watt TDP)

Ryzen 9 9900X (12 Kerne, 24 Threads @ max. 5,6 GHz, 120 Watt TDP)

Ryzen 9 9950X (16 Kerne, 32 Threads @ max. 5,7 GHz, 170 Watt TDP)

Anzeige

Offizielle Preise gibt es seitens AMD noch nicht, doch laut der Gerüchteküche wird das Unternehmen dieses Mal nicht an der Preisschraube drehen und einfach die Preise der Ryzen-7000-Chips zum Start von vor zwei Jahren übernehmen (Quelle: X / @wxnod). Der Ryzen 5 9600X würde dann hierzulande für 359 Euro in den Verkauf starten, der Ryzen 7 9700X für 479 Euro, der Ryzen 9 9900X für 669 Euro und der Ryzen 9 9950X für 849 Euro.

Anzeige

AMD liefert Gaming-Benchmarks

Und wie sieht es mit der Gaming-Performance aus? Auch da hat AMD erste Folien präsentiert, die ein recht einseitiges Bild zeichnen. AMDs Chips sind Intels Pendants in allen von ihnen getesteten Spielen überlegen. Zum Vergleich herangezogen wurden folgende Paarungen:

Ryzen 5 9600X vs. Intel Core i5-14600K

Ryzen 7 9700X vs. Intel Core i7-14700K

Ryzen 9 9900X vs. Intel Core i9-14900K

Anzeige

Hier könnt ihr euch die einzelnen Werte im Detail angucken:

Getestet wurde die Performance in den folgenden Spielen: Borderlands 3, DOTA 2, Hitman 3, Cyberpunk 2077, F1 2023, Horizon Zero Dawn. Das Leistungsplus liegt je nach Spiel zwischen +4 Prozent und +31 Prozent. Vor allem in Horizon Zero Dawn lässt die AMD-Hardware die Muskeln spielen.

Was man dabei jedoch beachten sollte: AMD dürfte hier durchaus etwas „Cherrypicking“ betrieben haben. Dass beispielsweise Borderlands- und Hitman-Spiele besonders performant auf AMD-Chips laufen, ist kein Geheimnis mehr. Mit anderen Worten: Gut möglich, dass AMD in einigen zukünftigen Gaming-Vergleichen auch den Kürzeren zieht. Das finale Urteil werden wir erst ziehen können, wenn die Ergebnisse unabhängiger Tests vorliegen.

Mit FSR 3.1 versucht AMD zu Nvidia DLSS aufzuschließen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.