Balkonkraftwerke: Es gibt kein Halten mehr

Balkonkraftwerke sind wohl der größte Trend der erneuerbaren Energien von 2023. Das Interesse ist durch die Energiekrise erst so richtig explodiert und das zeigt sich auch in den Anmeldungen. 2024 wird es für Interessentinnen und Interessenten aber noch besser.

2023 über 300.000 Balkonkraftwerke angemeldet

Das Interesse an Mini-Solaranlagen, die jeder von euch selbst anschließen kann, ist weiter ungebrochen. Neue Zahlen enthüllen, dass dieses Jahr bisher über 300.000 Balkonkraftwerke offiziell im Marktstammdatenregister angemeldet wurden (Quelle: heise). Die tatsächliche Anzahl der in Betrieb genommenen Balkonkraftwerke dürfte aber deutlich höher liegen, da nicht jeder den Weg der Anmeldung geht. Durch Angebote bei Discountern wie Netto und stark gefallene Preise lohnt sich so eine Anlage schon nach wenigen Jahren.

Fast 20.000 Balkonkraftwerke sind zudem aktuell in der Planung und vorangemeldet. Die Zahl der Installationen und Anmeldungen im Marktstammdatenregister dürfte bis zum Jahresende also noch einmal deutlich steigen. Jede Mini-Solaranlage trägt dazu bei, dass ein Teil des Energiebedarfs durch erneuerbare Energie gedeckt und so klimafreundlich erzeugt wird. Besitzerinnen und Besitzer von Balkonkraftwerken sparen so Jahr für Jahr bares Geld.

2024 werden die Regeln für Balkonkraftwerke gelockert. Dann ist keine Anmeldung mehr beim Netzbetreiber nötig, sondern nur noch vereinfacht beim Marktstammdatenregister. Die Leistung steigt auf 800 Watt für die Einspeisung und 2.000 Watt bei den Solarzellen. Außerdem können euch Vermieter die Montage nicht mehr grundlos verbieten. Dadurch erschließt sich eine komplett neue Käuferschicht.

Alle Informationen zu Balkonkraftwerken haben wir im Video für euch:

Balkonkraftwerke werden immer günstiger

Nach den Lieferschwierigkeiten von 2022 hat sich die Verfügbarkeit von Mini-Solaranlagen in 2023 stark verbessert. Ihr bekommt komplette Sets schon für 500 Euro mit Lieferung. Könnt ihr die Solarmodule selbst abholen, dann geht es noch viel günstiger. 2024 könnten die Preise noch einmal deutlich fallen. Wir behalten den Markt für euch im Blick.

