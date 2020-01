Besser als Aldi Talk: Lidl wertet Prepaid-Tarif massiv auf

Aldi Talk gilt in Deutschland als bester Prepaid-Tarif – bis jetzt. Lidl Connect rüstet auf und zieht nicht nur mit Aldi Talk gleich, sondern hat sogar das bessere Netz und eine Sonderaktion mit mehr LTE-Datenvolumen laufen. GIGA hat die Details für euch zusammengefasst.

Bildquelle: GIGA

Lidl: Prepaid-Tarif im Vodafone-Netz mit extra LTE-Datenvolumen

Aldi Talk hat kürzlich das LTE-Datenvolumen in seinen Prepaid-Tarifen erhöht. Heute reagiert Lidl darauf und zieht mit Aldi gleich. Das Mehr an LTE-Datenvolumen bekommen alle Kunden ab dem 2. Januar 2020, sodass man zum gleichen Preis länger schnell surfen kann.

Lidl Connect Smart XS mit 1 GB LTE-Datenvolumen für 4,99 Euro

Lidl Connect Smart S mit 3 GB LTE-Datenvolumen für 7,99 Euro

Lidl Connect Smart L mit 5 GB LTE-Datenvolumen für 12,99 Euro

Lidl Connect Smart XL mit 7 GB LTE-Datenvolumen für 17,99 Euro

Wer sich als Neukunde bis zum 31. Januar 2020 anmeldet, der bekommt von Lidl 12 Wochen lang noch einen Aufschlag:

Lidl Connect Smart XS mit 1,75 GB LTE-Datenvolumen für 4,99 Euro

Lidl Connect Smart S mit 5 GB LTE-Datenvolumen für 7,99 Euro

Lidl Connect Smart L mit 9 GB LTE-Datenvolumen für 12,99 Euro

Lidl Connect Smart XL mit 13 GB LTE-Datenvolumen für 17,99 Euro

Sowohl bei Aldi Talk als auch bei Lidl Connect ist die Geschwindigkeit auf 21,6 MBit/s begrenzt. Aldi verwendet aber das Netz von o2, während man bei Lidl im Netz von Vodafone unterwegs ist. Wer also in einem Gebiet wohnt, wo das LTE-Netz von o2 schwächer ist, der kann bei Lidl zum gleichen Preis im Vodafone-Netz surfen und bekommt für eine begrenzte Zeit zudem mehr Datenvolumen.

Falls das LTE-Datenvolumen knapp wird:

Lidl Connect: Weitere Details zum Prepaid-Tarif

Die Prepaid-Tarife von Lidl Connect sind also sehr attraktiv, wenn man sich nicht längere Zeit an einen Provider binden möchte. Bei dem günstigsten Tarif für 4,99 Euro für vier Wochen bekommt man aber keine Allnet-Flat, sondern muss sich mit 100 Minuten und SMS begnügen. Ab dem Tarif „Smart S“ ist dann eine Allnet-Flat dabei und man kann so viele SMS verschicken, wie man möchte. EU-Roaming ist natürlich auch dabei.