TikTok ist eine Welt für sich. Auf keiner anderen Plattform entstehen so viele fragwürdige Trends. Ganz neu dabei: Die NPC-Challenge. Bei dem neuen Trend verhalten sich Menschen wie Roboter und lassen sich von der Community steuern. Wir erklären euch das bizarre Spektakel.

Neuer TikTok-Trend macht euch zum NPC

TikTok hat einen neuen Trend hervorgebracht, der nicht nur extrem seltsam anmutet, sondern auch sehr viel Geld verspricht. Die Rede ist von der NPC-Challenge, bei der Content Creator das Verhalten eines NPCs (Non-Player-Character) imitieren und auf die Spenden ihrer Zuschauer reagieren.

Das Prinzip ist simpel: Wenn jemand eine Spende aktiviert, zum Beispiel in Form des Eiscreme-Emojis, dann tut der TikToker so als würde er die Eiscreme essen. Das hört sich nicht nur bizarr an, sondern sieht auch sonderbar aus. Überzeugt euch am besten selbst:

Und es gibt noch viele weitere sogenannte NPC Streamer, die sich durch diesen Trend eine goldene Nase verdienen, denn jeder Emoji ist bares Geld. Was auch erklärt, warum so viele Content Creator auf den Hype-Train aufspringen und sich im Stream zum Affen... äh NPC machen:

Nur ein kurzer Trend oder doch mehr?

Fraglich ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob es sich hierbei nur um einen kurzen Trend handelt oder ob das schräge Verhalten das Potenzial hat, um eine eigene Kategorie im Bereich Streaming zu werden. Ähnlich wie das damals mit den Hot-Tub-Streams der Fall war.

Auf Twitter, Reddit und anderen sozialen Plattformen halten die User diesen neuen TikTok-Trend jedenfalls für völlig bescheuert. Wobei sich wie immer die Frage stellt, ob die Content Creator die Dummen sind oder diejenigen, die ihr Geld in den Trend investieren.

Eine gute Sache hat die NPC-Challenge aber, zumindest landet diesmal niemand im Krankenhaus, weil er oder sie Spülmittel oder zu viel Zimt geschluckt hat.

