Twitch-Sternchen Amouranth hat in einem Podcast verraten wie viel Geld sie mit sogenannten Schlaf-Streams macht. Die Zahlen sorgen für reichlich Aufregung auf den sozialen Plattformen. Wir fassen euch die ganze Situation zusammen.

Im Schlaf Geld verdienen? Amouranth macht es möglich

Kaitlyn Siragusa, besser bekannt als Amouranth, hat die Lizenz zum Gelddrucken. Die Twitch-Streamerin macht mit Spenden, Werbung und ihrem OnlyFans-Account Millionen. Diverse Skandale haben die junge Texanerin zu einem weltweiten Phänomen gemacht. Besonders ihre Hot-Tub-Streams, bei denen sie leicht bekleidet in einem Mini-Pool sitzt, haben einen regelrechten Trend losgetreten.

Neuerdings streamt Amouranth aber auch ihren Schlaf. Fans können die junge Frau nun also auch im Pyjama bewundern, während sie den Sandmann begrüßt. Dieses Konzept hat die Streamerin zwar nicht erfunden, ist aber ebenfalls ein kommerzieller Erfolg wie sie in einem neuen Podcast auf YouTube verrät.

Laut eigener Aussage hat Amouranth im Schlaf über 2.000 US-Dollar mit Subs und Spenden verdient. Der eigentliche Clou sind aber die Fans, die im Anschluss ihren OnylFans-Account abonnieren. Auf diese Weise kommen bis zu 15.000 US-Dollar pro Schlaf zustande. So leicht lässt sich wohl auf keine andere Art Geld verdienen.

Die Mehrheit versteht die Welt nicht mehr

Auf Twitter lösen solche Summen nur unverständliches Kopfschütteln aus. Die Mehrheit der User kann einfach nicht verstehen, warum irgendwer einem Streamer beim Schlaf zuschauen sollte. Tatsächlich haben die meisten Streamer sogar eine Funktion eingebaut, dass bei jeder Spende zum Beispiel lautstark Musik einsetzt. So können die Zuschauer den Content Creator gehörig nerven, während er oder sie damit Geld verdient. Eine Win-Win-Situation, wenn man so will.

Bei Amouranth ist das allerdings nicht der Fall. Ihre Streams sind reine Schlaf-Streams, die dem Voyeurismus frönen. Nun ja.

