Blizzard ist erneut in Bann-Laune. Dieses Mal wird der Hammer für einen Exploit genutzt, den viele Spielerinnen und Spieler in der ersten Season ausnutzen. In einem Reddit-Thread wird wild über die Sperrungen diskutiert.

Seit Anfang der ersten Season ist es Spielenden von Diablo 4 möglich, einen sogenannten Season-Exploit zu nutzen. Dabei transferieren Spielerinnen und Spieler die Items ihres ewigen Hauptcharakters auf ihren neuen Season-Charakter.

Dieser Trick gelingt durch einen kurzen, herbeigeführten Disconnect der Internetverbindung. Dadurch könnt ihr euch zwischen den Realms bewegen. Mit dem Tausch der Gegenstände wird der Fortschritt in der Season erheblich beschleunigt.

Blizzard greift jetzt durch

Mittlerweile hat Blizzard die Nutzung des Exploits unterbunden, da er behoben wurde. Konsequenzen drohen jetzt offenbar doch noch. Denn der Publisher straft Spielerinnen und Spieler nachträglich ab, wenn sie von dem Bug Gebrauch gemacht haben.

Das bestätigen zumindest viele Diablo-Fans in einem aktuellen Reddit-Thread. Dort warnt ein Spieler, dass sein Freund nach der Nutzung dieses Seasonal-Exploits mit einem Bann abgestraft wurde.

Als Grund für die Sperrung nannte Blizzard zunächst den Handel mit Gold. Dieser Grund stellte sich allerdings als Irrtum raus, als der gesperrte Spieler noch einmal nachhakte. Er wurde in der Tat für den Transfer der Items gebannt.

Diablo-Spieler finden Bann gut

Blizzard selbst hat keine explizite Bann-Warnung für den Exploit ausgesprochen, aber im Thread finden sich viele andere Spielende, die ebenfalls aus dem gleichen Grund von einer Sperrung betroffen sind.

Unter dem Thread haben sich mittlerweile über 1.600 Kommentare versammelt, wo das Thema wild diskutiert wird. Ein Großteil der Nutzer findet Blizzards Vorgehen vernünftig und gerechtfertigt.

Wer einen Exploit in einem Online-Game systematisch ausbeutet, soll laut Kommentatoren Konsequenzen dafür davontragen.

Und Blizzard hat in letzter Zeit mehrfach deutlich gemacht, dass bestimmte Verhaltensweisen in Diablo 4 nicht toleriert werden. So zum Beispiel auch bei der Nutzung von spielverändernden Mods.

Wenn ihr Neulinge in Diablo 4 seid und noch etwas Hilfe braucht, erklären wir euch in diesem Video, welche Weltstufe ihr im Game wählen solltet:

