Bosch: Neue Technik macht E-Auto-Fahrern das Leben leichter

Automatisiertes Parken und Laden – das klingt eigentlich noch nach Zukunftsmusik, wird aber derzeit von Bosch und Cariad in die Realität umgesetzt. Das „Automated Valet Charging“ verbindet fahrerloses Parken mit dem automatisierten Laden von E-Autos. Bislang ist es allerdings nur in zwei Parkhäusern verfügbar.

Bosch und Cariad: Automatisiertes Parken und Laden

Das Parkhaus übernimmt die Arbeit: Beim „Automated Valet Charging“, das Bosch und die Volkswagen-Tochter Cariad derzeit testen, müssen sich E-Auto-Besitzer um fast nichts mehr kümmern. Im Gegensatz zum „Automated Valet Parking“, das am Stuttgarter Flughafen genutzt werden kann, geht das neue Konzept einen Schritt weiter. Nun ist auch das automatisierte Laden von Elektroautos möglich.

Der Praxistest findet derzeit in zwei Parkhäusern statt. Im Cariad-Mitarbeiterparkhaus in Ingolstadt wird das automatisierte Parken getestet, im Bosch-Entwicklungsparkhaus in Ludwigsburg zusätzlich das fahrerlose Laden. Besonderes Highlight: ein Laderoboter, der mit einem Typ-2-Kabel und einem mehrachsigen Roboterarm ausgestattet ist. Dieser kann den Ladestecker auch bei manuellen Ladeklappen präzise mit der Ladebuchse des Fahrzeugs verbinden.

Das System ist nicht nur komfortabel für den Fahrer, sondern optimiert auch die Nutzung der Ladeinfrastruktur. Nach dem Ladevorgang parkt das Auto selbstständig um, so dass die Ladestation für das nächste Fahrzeug frei wird. Ein Prozess, der komplett ohne menschliches Zutun abläuft (Quelle: Bosch).

Auch Ford arbeitet daran, E-Autos automatisch aufzuladen:

Ford lässt E-Autos per Roboter aufladen

Bosch: Automatisierung als Schlüssel

Die Verantwortlichen bei Bosch und Cariad sind überzeugt: Automatisierung ist der Schlüssel zur Mobilitätswende. Durch die Kombination von „Automated Valet Parking“ mit einem automatisierten Ladevorgang werden Komfort und Technik vereint. Ob und wann die Technik nicht nur in Pilotprojekten zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.

