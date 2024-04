Bürgergeld beantragen war nie einfacher: Praktische Neuerung macht's möglich

Digitaler und schneller: Das Bürgergeld soll künftig auch über eine eigens entwickelte App beantragt werden können. Das soll nicht nur einfacher sein, sondern die Arbeitsagentur entlasten. Auch Video-Beratungen und KI-Integration kommen.

Bürgergeld bald bequem per App beantragen

Um staatliche Unterstützung in Form von Bürgergeld zu erhalten, soll künftig eine neue App für das Smartphone ausreichen. Die Neuerung würde nicht nur die Antragstellung selbst vereinfachen und digitaler machen, sondern auch die Behörden deutlich entlasten. Über die App sollen auch Termine bei der Arbeitsagentur vereinbart und Stellenangebote abgerufen werden können.

Bei einer Bürgergeld-App soll es aber nicht bleiben: Eine KI wird dabei helfen, Anträge schneller zu bearbeiten und Behördenschreiben in leicht verständliche Sprache zu übersetzen.

Darüber hinaus soll die KI dazu beitragen, interne Prozesse zu optimieren und die Zusammenarbeit innerhalb der Behörden zu verbessern. Effizienz und mehr direkter Kontakt zwischen Bürger und Verwaltung sind das Ziel (Quelle: Table.Media).

Die Einführung der Bürgergeld-App gilt als direkte Antwort auf die Kritik des Normenkontrollrats an der bisherigen Komplexität und Digitalisierungslücke in der Verwaltung von Sozialleistungen. Mit der App und weiteren digitalen Tools reagiert das Arbeitsministerium nach eigenen Angaben auf die Notwendigkeit, die Verwaltung zu vereinfachen und das Vertrauen in den sozialen Rechtsstaat zu stärken.

Bürgergeld-App mit Videoberatung

Ein weiterer Bestandteil der Bürgergeld-App ist die Beratung per Videochat. Damit sollen Empfänger von Sozialleistungen die Möglichkeit erhalten, sich direkt über ihr Smartphone beraten zu lassen. Dadurch könnten manche bisherige Vor-Ort-Termine möglicherweise entfallen. Die genaue Ausgestaltung ist allerdings noch offen. Ob die Videoberatung direkt zum Start der Bürgergeld-App zur Verfügung stehen wird, ist ebenfalls noch unklar.

