In Call of Duty: Modern Wafare 2 geht es nicht nur darum, besser zu werden. Dank zahlreichen DLCs von Activision Blizzard könnt ihr dabei auch richtig gut aussehen. Ein neuer Skin für stolze 10 Euro löst bei den Fans allerdings gleich zweimal eine Protestwelle aus.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Facts

Call of Duty: Neuer DLC gefällt nicht allen

Noch nicht mal zwei Wochen sind vergangen, seit Activision Blizzard den Los Angeles Thieves Skin für Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 veröffentlicht hat. Der DLC für 9,99 Euro verändert dabei eigentlich nur das Aussehen eures Soldaten und kleidet ihn in schickes schwarz mit einem roten Logo auf der Brust. Einige Fans merkten jedoch schnell an, dass der Skin den Käufern einen unfairen Vorteil gibt. In der dunklen Kleidung sind Gegner immerhin wesentlich schwieriger zu erkennen. In der Folge wurden auch Pay2Win-Vorwürfe laut.

Activision Blizzard zeigt sich jetzt jedoch einsichtig und reagiert schnell auf den Fan-Protest. Der vermeintliche Ninja-Anzug wird optisch angepasst: Diesmal ist er dank knallroter Brille, Handschuhen und Weste auch in jeder noch so dunklen Ecke zu erkennen (Quelle: Activision Blizzard).

Auf Twitter könnt ihr euch einen direkten Vergleich zwischen den beiden Versionen ansehen:

Jetzt wollen CoD-Spieler ihr Geld zurück

Auch der neue Skin wird aber von vielen CoD-Spielern kritisch gesehen. Gerade diejenigen, die 10 Euro für die optische Anpassung gezahlt haben, mögen es gar nicht, dass Activision Blizzard ihren Soldaten plötzlich neu anmalt. Der Skin war bei vielen wohl gerade deshalb so beliebt, weil er ihnen im Spiel einen Vorteil verschafft.

Schaut euch hier den Trailer für Call of Duty: Warzone 2.0 an:

Warzone 2.0 Launch Trailer | Call of Duty: Warzone 2.0

In den Kommentaren unter dem Tweet von ModernWarzone verlangen einige Fans sogar ihr Geld zurück. Der CoD-Account CharlieIntel twittert ebenfalls von Rückerstattungen. Demnach hätten einige Spiele auf der Xbox oder über Battle.net ihre 10 Euro zurückbekommen (Quelle: CharlieIntel auf Twitter).