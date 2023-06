Deutschland ist das Geburtsland der Solarenergie und war früher führend in dem Bereich. Davon ist heute nichts mehr übrig geblieben. Jetzt ist China führend auf dem Gebiet und liefert jährlich Millionen von Solarzellen und weitere Technologie nach Deutschland. Nun will der Weltmarktführer ausgerechnet nach Deutschland kommen und damit einen überraschenden Schritt machen.

Chinesischer Solarkonzern kommt nach Deutschland

Während viele deutsche Unternehmen drohen, ins Ausland zu gehen, um dort günstigere Produktionsstätten aufzubauen, machen die Chinesen genau das Gegenteil. Ein chinesischer Solar-Gigant sieht Deutschland als perfekte Produktionsstätte an und will hier eine riesige Solar-Fabrik bauen. Longi ist Weltmarktführer von Photovoltaikmodulen und aktuell in der Planung für eine deutsche Fabrik. Longi-Gründer und Präsident Zhenguo Li hat das im Interview mit dem Handelsblatt angekündigt.

Das wäre nicht nur für Deutschland ein riesiger Schritt, sondern für ganz Europa. Wenn Longi in Deutschland eine riesige Solar-Fabrik bauen würde, dann wäre es die erste ihrer Art von einem chinesischen Konzern in Europa. Bereits in sechs Monaten soll die finale Entscheidung zum Bau der Fabrik in Deutschland fallen. Schon jetzt kommen so gut wie alle PV-Module und Komponenten aus China oder werden in China hergestellt und in Europa nur zusammengesetzt.

Die Entscheidung für eine Fabrik in Europa liegt für den chinesischen Hersteller sehr nahe. Der Bedarf an Solarzellen und dazu passender Technologie wird in Deutschland und den umliegenden europäischen Ländern in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Die Produktion wird in Deutschland vermutlich mehr kosten, doch dafür sind die Lieferwege der mittlerweile etwa zwei Meter langen und über einen Meter breiten Module deutlich kürzer.

Die Produktion muss sich also lohnen, wenn der Weltmarktführer Longi hier großes Potenzial sieht. Es könnte zudem dazu führen, dass weitere chinesische Firmen Europa als Produktionsstätte wahrnehmen, wenn es mit Longi gut läuft. Das wiederum könnte sich positiv auf die Preise für Solarmodule auswirken. Wir behalten die Entwicklung für euch im Auge.