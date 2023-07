Verfilmungen von Fantasy-Buchreihen für Jugendliche wie Harry Potter, Maze Runner und Die Tribute von Panem haben echte Welterfolge gefeiert. Nun bekommt mit Woodwalkers eine neue Reihe ihre Chance auf eine Kino-Trilogie.

Die Fantasy-Reihe Woodwalkers von der deutschen Autorin Katja Brandis bekommt eine Chance, sich auf der großen Leinwand zu profilieren. Produktionsfirma StudioCanal wird die Jugendbücher als Trilogie verfilmen – der erste Teil soll Anfang 2025 in die Kinos kommen. Fans der Reihe können sich also auf eine spannende Adaption der Gestaltwandler-Saga freuen. (Quelle: StudioCanal)

Fantasy-Hit Woodwalkers bekommt Kino-Trilogie

Die Fantasy-Reihe Woodwalkers dreht sich um jugendliche Gestaltwandler, die sowohl menschliche als auch tierische Forme annehmen können – Hauptcharakter Carag ist ein Junge, der sich in einen Berglöwen verwandeln kann. Nachdem Carag seine Familie verlässt, um bei den Menschen zu leben, findet er in der neuen Umgebung nicht nur andere Woodwalker wie Brandon und Holly, die sich in einen Bison beziehungsweise ein Rothorn verwandeln können, sondern muss an der Seite seiner neuen Freunde auch zahlreiche Abenteuer bestehen.

Bislang sind in der Woodwalkers-Hauptreihe 9 Bücher erschienen – sechs in der ersten Staffel, drei in der zweiten. Zusätzlich gibt es mit der Seawalkers-Reihe bereits ein Spin-Off.

Woodwalkers: Erfolg wie Harry Potter oder Flop wie Artemis Fowl?

Die größten Erfolge aus dem Bereich der Jugend-Fantasy-Adaptionen sind mittlerweile weltbekannt – Harry Potter, Die Tribute von Panem und Maze Runner haben nicht nur unzählige Bücher, sondern auch ordentlich Kino-Eintrittskarten verkauft. Allerdings gab es in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder einige Reihen, deren Verfilmungen das Publikum nicht in gleichem Maße faszinieren konnten.

Zu den Film-Flops, die vielen Buch-Fans besonders wehgetan haben, zählen unter anderem Artemis Fowl, Percy Jackson und Eragon. Ob sich Woodwalkers bei den Hits oder eher den Misserfolgen einreihen wird, muss sich erst noch zeigen.

