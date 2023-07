Die kommende Harry-Potter-Serie sucht momentan noch nach ihrer idealen Besetzung. Ein Star der Filme hat sich nun zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, dass er in dem neuen Projekt nicht auftreten werde.

Nach acht äußerst erfolgreichen Filmen wagen Warner Bros. und HBO einen Neuanfang im Harry-Potter-Universum. Wie im April 2023 bekannt wurde, soll eine neue Serie alle sieben Bücher verfilmen. Der Hauptdarsteller der Filme, Daniel Radcliffe, wird für das Projekt jedoch nicht zur Verfügung stehen, wie er nun verraten hat.

Harry Potter: Serie muss ohne Star auskommen

Radcliffe gab in einem Interview mit der Website Comicbook bekannt, dass er auf einen Auftritt in der neuen Serie verzichten wolle. Seiner Meinung nach brauche es keine Szene, in der der alte Harry die Fackel symbolisch an den neuen Harry weitergebe – und die neuen Macher bräuchten sicherlich nicht den Stress, eine Cameo-Szene für ihn in das Projekt zu zwängen.

Somit erklärte Radcliffe, dass er von einem Auftritt in der HBO-Serie Abstand nehmen wolle. Dennoch wünschte der Produktion viel Glück und Erfolg. (Quelle: Comicbook)

Schaut euch hier den Teaser zur Harry-Potter-Serie an:

Harry Potter-Serie auf HBO Max | Teaser

Harry-Potter-Comeback auf anderem Wege möglich?

Ein Auftritt von Radcliffe, der mittlerweile fast 34 Jahre alt ist, wäre in der neuen Harry-Potter-Serie ohnehin nur schwierig darzustellen gewesen. Aber mit dem äußerst erfolgreichen Theaterstück Harry Potter und das Verwunschene Kind existiert bereits ein Projekt, das ein Abenteuer im Leben eines älteren Harry Potters zeigt. Während Gerüchte um eine Verfilmung der Fortsetzung in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht sind, hat Radcliffe 2022 jedoch auch diesem Projekt eine vorläufige Absage erteilt.

Eine Rückkehr als Harry Potter käme für ihn zu diesem Zeitpunkt zu früh, da er erst seit Kurzem das Gefühl habe, es intakt aus dem Potter-Universum herausgeschafft zu haben. Allerdings wolle er niemals nie sagen und ließ somit die Tür für eine Verfilmung in ein paar Jahren zumindest einen Spaltbreit offen. (Quelle: Variety)

