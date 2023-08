Ein neues Harry-Potter-Spiel steht offenbar in den Startlöchern. Vermutlich sollte das noch eine Weile geheim bleiben, doch Warner Bros. ist anscheinend ein kleiner Fehler unterlaufen.

Bekommen wir bald ein neues Lego Harry Potter?

So zumindest scheint es laut einer News von Videogamechronicle. Berichten zufolge soll Warner Bros. South Africa ein Teaser-Bild an die britische Videospiel-Newsseite geschickt haben, das es aus Copyright-Gründen jedoch nicht veröffentlicht hat.

Kurz darauf soll das Foto allerdings auf der offiziellen Instagram-Seite von Warner Bros. South Africa aufgetaucht sein, bevor es wenige Augenblicke später wieder gelöscht wurde.

Auf dem Bild soll eine Lego-Minifigur zu sehen gewesen sein, ebenso wie das Logo der Videospielfirma TT Games, welche die Lego-Spiele produzieren. Zudem befand sich ebenfalls das Datum 23.8.2023 darauf. Da dies exakt in den Zeitraum der Gamescom fallen würde, darf man eventuell davon ausgehen, dass dort tatsächlich ein neues Lego Harry Potter angekündigt wird.

Lego Harry Potter: Lang, lang ist's her

Erstmals erschienen sind die Lego-Harry-Potter-Spiele in den Jahren 2010 und 2011 für PC und Konsole. 2016 folgte schließlich eine Collection der beiden Teile. Nachdem nun die Skywalker-Saga jüngst einen neuen und zeitgemäßen Anstrich bekommen hat, könnte TT Games eventuell der Meinung sein, auch Lego Harry Potter ein wenig aufzumotzen.

Videogamechronicle hat einen Mitarbeiter, welcher in das Projekt involviert ist, gefragt, ob die Anzeige legitim sei. Als Antwort haben sie allerdings lediglich erhalten, dass Warner Bros. noch immer an einer Neuauflage von Lego Harry Potter arbeite, aber nicht, ob der Teaser tatsächlich im Zusammenhang mit einer baldigen Ankündigung stünde. Die News-Seite hat sich daraufhin mit der Bitte um Stellungnahme direkt an Warner Bros. gewandt, jedoch bislang keine Antwort erhalten.

Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als auf die Gamescom zu warten und uns überraschen zu lassen, ob wir bald ein erneutes Mal in die magische Lego-Welt von Harry Potter eintauchen dürfen.

Zur Überbrückung der Wartezeit könnt ihr euch hier den Trailer der Lego-Harry-Potter-Collection anschauen:

