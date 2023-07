2024 bekommt das MCU mit Deadpool einen namhaften Neuzugang – und Ryan Reynolds’ quassliger Charakter bringt eine überraschende Marvel-Heldin mit, deren letzter Kino-Auftritt 19 Jahre zurückliegt.

Deadpool 3 soll am 3. Mai 2024 erscheinen und somit Teil der fünften Phase des MCU werden. Mit von der Partie wird dabei auch ein Marvel-Charakter sein, der seit über 15 Jahren nicht mehr im Kino zu sehen war und vielen vermutlich bereits entfallen war: Elektra, gespielt von Jennifer Garner.

Deadpool 3: Elektra bekommt MCU-Comeback

Zum ersten Mal durfte Garner die Rolle von Elektra Natchios in dem Marvel-Film Daredevil verkörpern – die Comic-Verfilmung mit Ben Affleck, Colin Farrell und Michael Clarke Duncan konnte das Publikum 2003 jedoch nicht überzeugen. Trotzdem bekam Elektra zwei Jahre später ihren eigenen Blockbuster, der allerdings sogar noch schlechter abschnitt. Derzeit steht das Machwerk gerade einmal bei 11 Prozent auf Rotten Tomatoes. (Quelle: RottenTomatoes)

Laut dem Magazin The Hollywood Reporter bekommt Garners Elektra nun aber noch einmal eine Chance, ihre bisherigen Auftritte in Deadpool 3 vergessen zu machen. Angesichts des Meta-Humors von Ryan Reynolds’ Söldner könnte es jedoch natürlich auch nur ein Cameo-Auftritt sein, der sich über die beiden Filme der Prä-MCU-Zeit lustig macht. Schließlich hat Reynolds in Deadpool 2 auch bereits seinen eigenen ersten Auftritt in X-Men Origins: Wolverine durch den Kakao gezogen. (Quelle: TheHollywoodReporter)

MCU: Deadpool 3 bringt weiteren Marvel-Star zurück

Ob sich Elektra über den Film hinaus in einer kleineren oder größeren Rolle im MCU wiederfinden wird, ist aktuell nicht bekannt. Allerdings lässt ihr Auftritt die Vermutung zu, dass sich Deadpool 3 zumindest teilweise um das Multiversum drehen wird. Elektra wird übrigens passenderweise nicht der einzige Gast-Star in dem Blockbuster sein – bereits seit Längerem ist bekannt, dass Hugh Jackman darin seine Rolle als Wolverine erneut übernehmen wird, obwohl er seine Adamantium-Krallen nach Logan eigentlich an den Nagel gehängt hatte.

