Der Release von Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins steht vor der Tür und die Kritiker sind begeistert. Wir fassen euch die wichtigsten Pressestimmen zusammen und verraten euch, warum der Film trotzdem ein großes Problem haben könnte.

Mission: Impossible 7 ist ein Traum für Action-Fans

Spezialagent Ethan Hunt feiert in diesem Jahr sein furioses Kino-Comeback in Mission: Impossible 7 oder auch Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins. Regulär startet der Action-Film mit Hollywood-Star Tom Cruise am 13. Juli in Deutschland.

Die Kritiker haben aber bereits jetzt ihr Urteil gefällt und das fällt herausragend aus. Nicht wenige Pressestimmen sprechen sogar vom besten Film des Jahres. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes hält Mission: Impossible 7 derzeit ein nahezu perfektes Rating von 98 Prozent – bei über 100 Rezensionen.

Seht euch hier den offiziellen Trailer zu Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins an:

Mission: Impossibe – Dead Reckoning Teil 1 – Trailer Deutsch

Und das sagen die Kritiker im Detail zum neuen Action-Film:

„Dank Tom Cruises Draufgängertum und der tadellosen Inszenierung und Filmarbeit von Regisseur Chris McQuarrie bietet der siebte Teil alles, was sich das Publikum erhofft.“ (Quelle: Forbes)

„Mission: Impossible 7 macht einfach unheimlich viel Spaß. Er ist gefühlt halb so lang und enthält genug denkwürdige Actionsequenzen für ganze Franchises.“ (Quelle: RogerEbert.com)

„Dieses unerhört unterhaltsame Spektakel hat mich mit seiner schieren Ausdauer, seinem Ausmaß und seinem Schwung zu einer ehrfürchtigen Begeisterung hingerissen.“ (Quelle: Guardian)

Auf Metacritic ist die Stimmung nicht ganz so euphorisch, aber auch hier hält Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins einen ausgezeichneten Score von 82 Prozent bei über 40 Kritiken.

Wird Mission: Impossible 7 ein kommerzieller Flop?

Tolle Kritiken sind zwar schön und gut, aber noch wichtiger ist das internationale Einspielergebnis und hier wird es interessant. Nach aktuellen Schätzungen wird der siebte Teil zum Start ungefähr 90 Millionen US-Dollar in den USA einspielen. Dem gegenüber steht ein Budget von 290 Millionen US-Dollar (Quelle: High on Cinema).

Experten schätzen, dass der Action-Blockbuster Probleme bekommen könnte seine Kosten wieder einzuspielen. Zur Erklärung: Um profitabel zu werden, muss Mission: Impossible 7 mindestens 800 Millionen US-Dollar einspielen.

Der Vorgänger, Mission: Impossible – Fallout, spiele etwas mehr 791 Millionen US-Dollar ein. Das war allerdings noch vor Corona. Und diesmal ist die Konkurrenz auch stärker, denn kurze Zeit später starten bereits Barbie und Oppenheimer im Kino.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.