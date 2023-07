Wenn ihr in letzter Zeit ein Balkonkraftwerk gekauft habt, dann könntet ihr von einem echten Skandal betroffen sein. Das chinesische Unternehmen Deye hat auf eigene Faust ein in Deutschland vorgeschriebenes sicherheitsrelevantes Relais entfernt, das Zertifikat mit dem Relais aber weiterhin genutzt. Die Bundesnetzagentur hat die Betriebserlaubnis entzogen und Deye fordert die Kundinnen und Kunden auf, ihr Balkonkraftwerk vom Netz zu nehmen, bis eine Lösung gefunden wurde.

Deye soll Kunden laut Bundesnetzagentur informieren

Originalartikel:

Nicht jeder, der ein Balkonkraftwerk gekauft hat, weiß überhaupt, welcher Wechselrichter dort zum Einsatz kommt. Entsprechend könnte das ganze Thema um die fehlerhaften Deye-Wechselrichter an vielen Menschen einfach komplett vorbeigegangen sein. Genau deswegen soll die Bundesnetzagentur laut heise den chinesischen Hersteller Deye dazu aufgefordert haben, alle Käuferinnen und Käufer über den fehlenden NA-Schutz nach der Norm VDE-AR-N 4105 zu informieren.

Demnach sagt die Bundesnetzagentur, dass die betroffenen Wechselrichter von Deye ohne normgerechten NA-Schutz nicht mehr am Stromnetz betrieben werden dürfen. Am 14. Juli habe die Bundesnetzagentur den chinesischen Hersteller dazu aufgerufen, die Käufer zu informieren. Besitzer der betroffenen Wechselrichter ohne NA-Schutz sollen diese nicht mehr betreiben.

Die Behörde kann bestätigen, dass aus dem Markt entnommene Geräte in einem stichpunktartigen Test ohne das in Deutschland nötige Relais im Umlauf sind. Hier gab es wohl eine Untersuchung, die den Verdacht untermauert hat. Die Behörde muss den Betrieb solcher Geräte also untersagen. Euer Händler könnte euch also bald darüber informieren, dass ihr euer Balkonkraftwerk vom Netz nehmen müsst.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Balkonkraftwerke: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen Abonniere uns

auf YouTube

Sind Deye-Wechselrichter gefährlich?

Auch wenn der NA-Schutz durch das fehlende Relais nicht der deutschen Norm entspricht, sind die Deye-Wechselrichter nicht gefährlich. Das haben Untersuchungen gezeigt. Die Mikrocontroller kappen den Stromfluss schneller, als es vorgeschrieben ist. Trotzdem sind die Zertifikate ungültig und der Betrieb damit in Deutschland nicht gestattet. Ob die kostenlose Nachrüstlösung von Deye etwas bringt, wird man abwarten müssen. Deye möchte das durch die Zertifizierungsbehörde prüfen lassen. Noch ist alles in der Schwebe.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.