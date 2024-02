Downton Abbey: Hinweise auf 7. Staffel verdichten sich – Release noch 2024?

Nach mehreren sehr offensichtlichen Hinweisen sind sich einige Fans sicher: Downton Abbey bekommt wohl doch eine 7. Staffel – und die könnte bereits Ende 2024 auf den heimischen Fernsehern erscheinen.

Downton Abbey: Offiziell angeteast und jetzt heißt es, 7. Staffel würde schon gedreht

Eine lange Zeit hat niemand mehr so richtig an eine serielle Fortsetzung der beliebten britischen Serie Downton Abbey geglaubt. Innerhalb der letzten Wochen jedoch kamen immer wieder Gerüchte zu einer möglichen 7. Staffel auf. Ohne diese direkt zu bestätigen, hat der offizielle Instagram-Account von Highclere Castle vor einigen Tagen ein äußerst interessantes Reel hochgeladen – seht es euch selbst an und achtet auf die Hashtags:

Im Video spricht die derzeitige Besitzerin von Highclere Castle – jenem Ort, an dem Downton Abbey größtenteils spielt – von besonderen Schlagzeilen, über die sie kein Wort verlieren darf:

Habt ihr die aktuellen Schlagzeilen gehört? ... Ich kann sie weder verneinen noch bestätigen. Und während ich laut spreche, sage ich absolut gar nichts.

Während das allein noch nicht viel verrät, sind die Hashtags aber eindeutig: Mit #downtonabbey, #behindthescenes, #filmcrew und #secret spielt das Reel ohne Frage auf die Gerüchte zur 7. Staffel von Downton Abbey an. Auf einer Informationsseite für Arbeitnehmer in der Filmindustrie wurde ebenso „Downton Abbey 07“ genannt – und zwar als etwas, das wohl gerade produziert wird (Quelle: Production Weekly).

Schließlich hat die britische Boulevardzeitung Daily Mail nun angekündigt, die 7. Staffel von Downton Abbey würde bereits unter strenger Geheimhaltung gedreht werden – und man könne mit einem Release Ende 2024 rechnen (Quelle: Daily Mail).

Die Daily Mail hat nicht den besten Ruf, weshalb der Artikel mit Vorsicht genossen werden sollte. Alles zusammengenommen scheint nun aber wirklich etwas in Highclere Castle gedreht zu werden, ob nun ein Film oder eine neue Staffel im Downton-Abbey-Franchise.

Letztendlich muss natürlich noch auf eine offizielle Bestätigung gewartet werden. Doch es bleibt die Frage, ob der offizielle Highclere-Castle-Account eine so offensichtliche Fortsetzung der Historien-Serie ohne handfeste Beweise teasen würde. Fans sollten in den nächsten Wochen die Augen offenhalten.