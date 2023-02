Nach der Entdeckung und dem Abschuss des mutmaßlichen Spionage-Ballons aus China ist auf der Welt eine regelrechte Hysterie ausgebrochen. Kurze Zeit später wurde von weiteren Abschüssen unbekannter Flugobjekten berichtet, die nicht zugeordnet werden konnten. Sind es Aliens? Dazu hat der US‑Präsident jetzt Stellung bezogen.

UFOs in den USA sind nur für Forschungszwecke unterwegs

Gefühlt stand die halbe Welt auf dem Kopf, als in den USA und Kanada Anfang Februar 2023 von mehreren Abschüssen unbekannter Flugobjekte berichtet wurde. Nach dem Abschuss des mutmaßlichen Spionage-Ballons aus China hat die US-Regierung weitere Flugobjekte entdeckt und kurzerhand abgeschossen. Man wusste lange nicht, worum es sich dabei handelt – bis jetzt. Der US-Präsident hat nun eine Erklärung abgegeben (Quelle: C-Span). Demnach handelt es sich nicht um weitere Spionage-Ballons aus China und auch nicht um Aliens. Tatsächlich sollen die Ballons zur Forschung unterwegs gewesen sein.

Laut US-Präsident Joe Biden hätten die drei abgeschossenen UFOs auch keine Gefahr für die Sicherheit der USA dargestellt. Hierbei wichtig zu wissen: „UFO“ ist erst einmal nur eine Abkürzung für „Unbekanntes Flugobjekt“ – hat also in der Realität nichts mit Außerirdischen zu tun.

Wieso die USA dann dieses UFOs direkt abgeschossen haben, blieb vom Weißen Haus unbeantwortet. Von welchen Unternehmen oder Forschungseinrichtungen die Ballons stammen und wieso diese in einer Flughöhe und einem Gebiet unterwegs waren, die durchaus für die Luftfahrt und Sicherheit der Menschen zur Gefahr werden konnten, wurde ebenfalls nicht erwähnt. Klar ist aber, dass es sich wohl um Ballons für die Forschung handelte und sie eigentlich keine Gefahr waren. Aliens haben die Erde demnach nicht besucht.

Viele Verschwörungstheorien im Netz

Obwohl relativ sicher ist, dass die Erde nicht von Außerirdischen besucht wurde, haben die Sichtungen der UFOs im Netz und in den sozialen Netzwerken für viele Verschwörungstheorien gesorgt. Besonders auf TikTok wurden viele Fake-Videos geteilt, um die Alien-Theorie zu stützen. Manche Verschwörungsgläubige halten den UFO-Hype auch für ein Ablenkungsmanöver, um von einer viel schlimmeren Geschichte abzulenken. Am Ende dürfte die US‑Regierung nach der Sichtung und dem Abschuss des mutmaßlichen Spionage-Ballons aus China einfach genauer hingeschaut haben, was noch so in der Luft unterwegs ist, sodass es zu den Entdeckungen und Abschüssen kam.